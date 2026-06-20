Pattinaggio: sei piccoli rotellisti trapanesi colgono ottimi risultati al Bruno Tiezzi 2026

20/06/2026 07:30:00

C’è un’età in cui lo sport non è solo agonismo, ma una straordinaria avventura da vivere a gran velocità. Lo sanno bene i sei piccoli atleti dell’ASD Polisportiva Saline Trapanesi che, dall’11 al 13 giugno scorsi, hanno colorato di entusiasmo la pista del Lungomare Europa di Martinsicuro (Teramo), in occasione dei prestigiosi Giochi Nazionali “Bruno Tiezzi” edizione 2026. Un appuntamento cruciale nel calendario giovanile di Skate Italia (FISR), interamente dedicato alle categorie Giovanissimi ed Esordienti del pattinaggio corsa. In un contesto monumentale che ha visto confluire in Abruzzo ben 638 piccoli atleti in rappresentanza di 87 società sportive da tutta Italia, la storica compagine rotellistica granata ha saputo ritagliarsi un ruolo di assoluto rilievo. I "sei piccoli guerrieri" trapanesi hanno conquistato una brillante posizione nella classifica finale, dimostrando che la giovane età non è un limite, bensì un formidabile motore di audacia, freschezza e determinazione.

I veri protagonisti di questa memorabile trasferta sul tracciato da 175 metri recentemente riqualificato della cittadina abruzzese sono stati loro: Alessandro Cortesiano, Alessia Toscano, Giorgia Cannizzaro, Gloria Argento, Nicole Marino e Valerie Virga. Volti radiosi, pattini ben allacciati e il cuore gonfio di quella sana adrenalina che solo l'infanzia sa trasformare in pura gioia agonistica. Affrontare una kermesse di rilevanza nazionale a questa età richiede un mix speciale di spensieratezza e coraggio. Accompagnati dal supporto caloroso di genitori e accompagnatori, i piccoli pattinatori hanno saputo gestire la pressione della competizione con una maturità sorprendente, trasformando la pista in un palcoscenico di festa, crescita e confronto.

L’impresa sportiva dei sei piccoli atleti riflette perfettamente la visione cardine dell'ASD Polisportiva Saline Trapanesi - Scuola di Pattinaggio Corsa e Velocità. Per la società guidata dal Presidente Giuseppe Strazzera, lo sport giovanile non è la ricerca esasperata del risultato, ma un potente strumento di aggregazione sociale e inclusione, capace di abbattere barriere culturali, fisiche ed economiche. Un ambiente protetto in cui la diversità diventa risorsa e dove si promuove attivamente il benessere psicofisico fin dai primi passi sui pattini, come testimoniano gli oltre cento iscritti che ogni anno scelgono questa realtà. Questo successo formativo porta la firma delle coach e sorelle Valentina e Susanna Incandela, capaci di coniugare un lavoro tecnico d'eccellenza con una profonda sensibilità pedagogica adatta alle fasce d'età più delicate. Un percorso virtuoso valorizzato dal supporto istituzionale della Prof.ssa Elena Avellone (Delegata Territoriale del CONI per la provincia di Trapani), da trent'anni in prima linea per insegnare che lo sport è un diritto di tutti, e dalla solare presenza della Safeguarding Dott.ssa Francesca Trapani, figura fondamentale per la tutela e la serenità dei minori all'interno della società.

Spenti i riflettori di Martinsicuro, la stagione della Polisportiva Saline Trapanesi non si ferma. Se per i piccolissimi è tempo di godersi i meritati applausi e qualche doverosa distrazione estiva sotto il sole, gli impegni in pista continuano senza sosta per gli atleti delle categorie superiori del settore agonistico. Nuove sfide e imminenti appuntamenti nazionali attendono la scuderia granata, che riparte forte dell'energia e del grande esempio di coraggio trasmesso dai suoi sei giovanissimi campioni.



