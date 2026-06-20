SiciliAmbiente 2026 a San Vito Lo Capo, cinema e diritti umani

20/06/2026 12:23:00

Dal 13 al 18 luglio 2026 torna a San Vito Lo Capo il SiciliAmbiente Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema indipendente, al documentario e alle grandi questioni del nostro tempo. L’edizione 2026 sarà la diciottesima e porterà ancora una volta nel borgo marinaro proiezioni, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento sui temi dell’ambiente, della sostenibilità, della biodiversità e dei diritti umani.

Il festival non è soltanto un appuntamento cinematografico, ma anche un concorso internazionale aperto ad autori e produzioni che scelgono il linguaggio del cinema per raccontare il presente. Le sezioni principali comprendono documentari, lungometraggi di finzione, cortometraggi e animazioni, con opere legate a temi come ambiente, integrazione, diritti civili, guerra, sviluppo sostenibile e rapporto tra uomo e natura.

Al centro dell’edizione 2026 ci sarà anche una riflessione sulle conseguenze umane e sociali dei conflitti contemporanei. Guerre, migrazioni forzate, violazioni dei diritti umani e crisi ambientali sono fenomeni sempre più intrecciati, spesso raccontati in modo frammentario o lasciati ai margini dell’informazione quotidiana. Il SiciliAmbiente Film Festival prova a riportare queste storie al centro, dando spazio a sguardi, testimonianze e narrazioni che arrivano da diverse aree del mondo.

Tra le iniziative collegate alla manifestazione è prevista anche la SiciliAmbiente Summer School, in programma dal 14 al 18 luglio. Il laboratorio è dedicato al documentario ed è rivolto a studenti di cinema, giovani registi e professionisti emergenti interessati ad approfondire il racconto della realtà attraverso immagini, suono, scrittura e montaggio.

Le proiezioni e gli incontri si svolgeranno nelle giornate del festival e renderanno San Vito Lo Capo non solo una meta balneare, ma anche un luogo di confronto culturale. Per chi raggiungerà il paese nei giorni della manifestazione, il festival potrà essere abbinato a una permanenza nel territorio, tra mare, escursioni, centro storico e gastronomia locale. Chi cerca una sistemazione può consultare anche la pagina dedicata ai B&B economici a San Vito Lo Capo, mentre per la sera, prima o dopo le proiezioni, può essere utile la guida ai ristoranti a San Vito Lo Capo.

La manifestazione è organizzata da Demetra Produzioni e dall’Associazione culturale Cantiere 7, con il sostegno del Comune di San Vito Lo Capo e la collaborazione di realtà impegnate sui temi ambientali e dei diritti umani. All’ultima giornata, in occasione della premiazione finale, sarà presente anche il gruppo Amnesty International Trapani, a conferma del legame tra il festival, il cinema civile e la difesa dei diritti fondamentali.

Informazioni, aggiornamenti e programma saranno disponibili sulla pagina ufficiale del SiciliAmbiente Film Festival.



