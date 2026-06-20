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Economia

» Servizi
20/06/2026 00:00:00

A Custonaci inaugurato l'Ufficio "Polis" delle poste

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/a-custonaci-inaugurato-l-ufficio-polis-delle-poste-450.jpg

È stato inaugurato l’ufficio postale di Custonaci, in via Ugo Foscolo, recentemente rinnovato nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Alla presentazione il sindaco Fabrizio Fonte e alcuni rappresentanti di Poste Italiane. Il progetto Polis coinvolge circa 7.000 uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti e ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale attraverso l’erogazione, negli uffici postali, di servizi della Pubblica Amministrazione.

“Il restyling della sede di via Foscolo ha restituito un ufficio postale rinnovato che oggi rappresenta un punto di riferimento anche per i servizi offerti. Ringrazio Poste Italiane per l’attenzione rivolta a Custonaci e per gli investimenti che hanno avvicinato la pubblica amministrazione ai cittadini dei piccoli centri”, ha dichiarato il sindaco Fabrizio Fonte.

 

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Fabio Piazza, direttore della filiale di Trapani di Poste Italiane, che ha sottolineato come l’ammodernamento dell’ufficio, realizzato nell’ambito del progetto Polis, consenta ai cittadini di richiedere allo sportello anche il passaporto e altri certificati della Pubblica Amministrazione.

A Custonaci, oltre ai certificati INPS e ai documenti anagrafici del circuito ANPR, i cittadini possono presentare la documentazione per la richiesta o il rinnovo del passaporto direttamente allo sportello, grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La documentazione viene poi trasmessa agli uffici di Polizia competenti e il documento può essere recapitato anche a domicilio.

 

La procedura prevede la presentazione di documento d’identità, codice fiscale, fotografia, contrassegno telematico da 73,50 euro e ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo è necessario consegnare anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto.

Nell’ambito degli interventi del progetto Polis, l’ufficio postale è stato inoltre dotato di un impianto fotovoltaico, con una produzione annua stimata di oltre 11.000 kWh, pari al fabbisogno medio di circa quattro abitazioni. In alcuni periodi dell’anno, secondo quanto riferito, l’impianto può garantire l’autosufficienza energetica della struttura.

È inoltre disponibile un ATM Postamat attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, dotato di sistemi di sicurezza anti-skimming, lettore barcode per il pagamento dei bollettini e funzioni per prelievi, consultazione movimenti e ricariche. La sede rinnovata osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.



Servizi | 2026-06-20 00:00:00
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