La Casa di Comunità a Marsala: ecco cos'è e cosa ci sarà

20/06/2026 06:00:00

C’è la delibera della Commissaria dell’ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti, che disciplina a Marsala la Casa della Comunità Hub, con una assistenza sanitaria H24 e specialisti in un'unica struttura. A breve la struttura verrà inaugurata, garantita assistenza territoriale, Punto Unico di Accesso, telemedicina e ambulatori specialistici in un unico presidio sanitario. La nuova struttura sanitaria territoriale dell'Asp di Trapani è stata realizzata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del riordino dell'assistenza territoriale previsto dal decreto ministeriale 77 del 2022.

La sede, ubicata in piazza Francesco Pizzo, rappresenta uno dei principali tasselli della riorganizzazione della sanità territoriale e punta a diventare il punto di riferimento per cittadini, famiglie e pazienti cronici del comprensorio marsalese.

La nuova Casa della Comunità nasce con l'obiettivo di offrire un accesso più semplice e immediato ai servizi sanitari, concentrando in un'unica struttura medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, infermieri di famiglia e comunità, assistenti sociali e personale amministrativo. Tra i servizi previsti figurano il Punto Unico di Accesso, l'assistenza domiciliare integrata, la telemedicina, gli sportelli amministrativi, il CUP e un articolato sistema di presa in carico dei pazienti fragili e affetti da patologie croniche.

Particolare attenzione è stata riservata alla continuità assistenziale. La Casa della Comunità garantirà infatti la presenza medica 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana, mentre il servizio infermieristico sarà operativo per dodici ore al giorno, sempre sette giorni su sette. Ampia anche l'offerta specialistica. Sono previsti ambulatori di cardiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia, oculistica, odontoiatria, oncologia, ortopedia, pneumologia, psicologia, reumatologia e urologia, oltre a servizi di diagnostica e prelievi.

La struttura servirà l'Area Socio-Sanitaria 2 dell'Asp di Trapani, che comprende i territori di Marsala e Pantelleria e una popolazione di oltre 94 mila abitanti. L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la medicina di prossimità, ridurre gli accessi impropri agli ospedali e garantire percorsi di cura più rapidi e integrati tra territorio e strutture ospedaliere. Secondo il modello organizzativo delineato dall'Asp, la Casa della Comunità dovrà diventare il luogo nel quale il cittadino trova risposte sanitarie, sociosanitarie e amministrative senza dover affrontare percorsi frammentati tra diversi uffici e strutture. Una scommessa che punta a trasformare profondamente il rapporto tra sanità e territorio, avvicinando servizi e professionisti ai bisogni quotidiani della popolazione.

Cure Primarie e Assistenza Continua

La struttura garantisce l'accesso ai servizi essenziali di medicina generale e pediatria:

• Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS): presenti dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle 20:00

• Continuità Assistenziale (Guardia Medica): garantisce l'assistenza medica H24, 7 giorni su 7, coprendo le ore notturne, prefestive e festive.

• Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC): assicura servizi infermieristici per 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, occupandosi di triage territoriale, attività ambulatoriali e supporto all'assistenza domiciliare.



Specialistica Ambulatoriale

Presso la CdC Hub sono attivi numerosi ambulatori specialistici territoriali che coprono diverse branche mediche, tra cui:

• Audiologia

• Cardiologia (con monitoraggi tramite ECG, Holter pressorio e cardiaco)

• Dermatologia

• Endocrinologia

• Nefrologia

• Neurologia

• Oculistica (dotata di retinoscopio e OCT - Tomografia a coerenza ottica)

• Odontoiatria (situata al piano seminterrato)

• Oncologia

• Ortopedia

• Otorinolaringoiatria

• Pneumologia (con disponibilità di spirometro)

• Psicologia

• Reumatologia

• Urologia

Previsti anche una serie di Servizi Diagnostici e di Supporto Clinico, con tecnologie per la diagnostica di base e il monitoraggio dei pazienti:

• Area Prelievi: per l'esecuzione di prelievi ematici e supporto ai percorsi diagnostici.

• Diagnostica strumentale: include ecografo, elettrocardiografo, pulsossimetro e dermatoscopio.

• Telemedicina: servizi di televisita, teleconsulto e telemonitoraggio integrati con il Fascicolo Sanitario Elettronico.

• Riabilitazione: è presente una palestra dedicata ad attività riabilitative e fisioterapiche.

Sarà presente pure un Punto Unico di Accesso (PUA): attivo 12 ore al giorno per l'accoglienza, l'orientamento e la valutazione multidimensionale dei bisogni complessi (triage territoriale); l’Assistenza Domiciliare (ADI e ADP): rivolta a pazienti fragili o non autosufficienti, gestita da IFeC, medici di medicina generale e Unità di Continuità Assistenziale (UCA); l’ integrazione Sociale: presenza di assistenti sociali per il raccordo tra servizi sanitari e sociali.

L'accesso alle prestazioni specialistiche avviene tramite impegnativa del medico e prenotazione presso lo sportello CUP situato all'interno della struttura al piano rialzato.



