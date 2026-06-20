Spiagge libere, la Regione assegna 5 milioni. Ad otto comuni trapanesi vanno 632mila euro

20/06/2026 13:00:00

«Per la prima volta la Regione Siciliana destina una cifra così alta, 5 milioni di euro, esclusivamente alla valorizzazione e al decoro delle spiagge libere». Lo dichiara il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica commentando il decreto dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente che approva il programma di ripartizione delle risorse per le spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri.

Secondo quanto previsto dal provvedimento, sono 81 i Comuni ammessi su 82 istanze presentate in tutta la Sicilia. Per la provincia di Trapani, sottolinea Bica, il risultato è totale: tutti e otto i Comuni che hanno partecipato al bando risultano finanziati, senza esclusioni. L'unico tra i grandi Comuni del Trapanese, a non aver ricevuto fondi per le spiagge, è il comune di Marsala, che non ha neanche partecipato al bando.

Le risorse per il territorio trapanese

Nel dettaglio, le somme assegnate ai Comuni del Trapanese ammontano complessivamente a oltre 632 mila euro. Le risorse risultano così distribuite: Mazara del Vallo 148.627,11 euro, Campobello di Mazara 107.110,77 euro, Trapani 96.840 euro, Erice 89.704,17 euro, Castellammare del Golfo 67.000 euro, Misiliscemi 54.992,38 euro, Custonaci 35.000 euro e Valderice 33.000 euro.

«Un riconoscimento importante per il nostro territorio», aggiunge Bica, «che consentirà interventi su passerelle, torrette di avvistamento, servizi igienici, docce a basso impatto ambientale, aree gioco e spazi dedicati anche agli animali domestici. È un investimento concreto sulla qualità delle spiagge libere e sulla loro fruizione turistica».

“Misura attesa dai territori costieri”

Il deputato attribuisce il risultato al lavoro dell’assessorato guidato da Giusi Savarino, che avrebbe intercettato una richiesta diffusa lungo la costa siciliana trasformandola in un intervento strutturale. «Ho lavorato in finanziaria per garantire questa misura, che oggi diventa realtà», conclude Bica.



