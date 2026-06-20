Expert Supernova Marsala compie tre anni e accoglie uno dei cinque Apple Corner d'Italia

20/06/2026 09:00:00

Marsala, Expert Supernova celebra il terzo anniversario tra crescita, innovazione e nuovi importanti traguardi Tre anni di attività, investimenti e fiducia conquistata sul territorio. Expert Supernova di Marsala festeggia il suo terzo anniversario confermandosi una delle realtà commerciali più dinamiche del settore dell’elettronica di consumo nella Sicilia. Nato nel 2023 dall’iniziativa imprenditoriale dei soci Bonura e Terranova e gestito da Supernova S.r.l., partner del Consorzio DGGroup, il punto vendita ha costruito nel tempo una propria identità ben definita, fondata sulla qualità del servizio, sulla competenza del personale e sulla capacità di offrire soluzioni sempre aggiornate alle esigenze dei consumatori.

Con una superficie espositiva di circa 850 metri quadrati, è un ampio parcheggio privato dedicato alla clientela, lo store rappresenta oggi una presenza consolidata nel panorama commerciale provinciale. Un risultato raggiunto grazie anche al lavoro di una squadra composta da giovani collaboratori del territorio che, con professionalità e passione, contribuiscono quotidianamente alla crescita dell’azienda e al mantenimento di elevati standard di assistenza e consulenza.

In questi tre anni il punto vendita ha continuato a evolversi, ampliando la propria offerta e investendo costantemente nell’innovazione. Particolare attenzione è stata dedicata ai reparti dei grandi elettrodomestici, dell’incasso e delle nuove tecnologie, senza trascurare i temi della sostenibilità e della mobilità elettrica, che rappresentano oggi elementi sempre più centrali nelle scelte dei consumatori. Il 2026 segna inoltre un passaggio particolarmente significativo nella storia dello store. A partire dai primi di luglio, Expert Supernova Marsala sarà infatti uno dei soli cinque punti vendita italiani selezionati per ospitare un Apple Corner ufficiale. Un riconoscimento prestigioso che premia il percorso intrapreso dall’azienda e che consentirà ai clienti di vivere un’esperienza ancora più completa e qualificata all’interno dell’ecosistema Apple, con servizi dedicati e personale specializzato.

Un traguardo che testimonia la solidità del progetto imprenditoriale e la crescente rilevanza che il punto vendita marsalese ha acquisito non soltanto a livello regionale, ma anche all’interno del panorama nazionale della distribuzione specializzata. Le celebrazioni del terzo anniversario saranno accompagnate da numerose iniziative dedicate alla clientela, con promozioni esclusive, offerte particolarmente vantaggiose e occasioni d’acquisto pensate per condividere questo importante momento con il territorio. Un modo per ringraziare le migliaia di clienti che, in questi anni, hanno scelto Expert Supernova come partner di fiducia per la tecnologia, la casa e l’innovazione. Dopo tre anni di crescita costante, lo sguardo è già rivolto al futuro. Con nuovi investimenti, servizi sempre più evoluti e una squadra giovane e motivata, Expert Supernova Marsala continua il proprio percorso con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame con il territorio e consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento per l’elettronica di consumo nella provincia di Trapani.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



