Il Prefetto di Trapani incontra i neo sindaci della provincia di Trapani

20/06/2026 10:00:00

Primo incontro istituzionale tra il Prefetto e i sindaci neo eletti di Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina, ricevuti nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP), alla presenza delle principali autorità provinciali di pubblica sicurezza.

L’incontro in Prefettura

I sindaci di Marsala Andreana Patti, Campobello di Mazara Daniele Vito Mangiaracina e Gibellina Salvatore Sutera, recentemente insediati dopo le elezioni amministrative, sono stati accolti dal Prefetto nell’ambito di una riunione dedicata all’avvio dei rapporti istituzionali con i nuovi amministratori locali.

All’incontro erano presenti il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Capo Sezione della DIA.

Confronto su sicurezza e territorio

Il vertice ha rappresentato un momento di conoscenza e confronto operativo sulle principali tematiche legate alla sicurezza pubblica e alla gestione del territorio.

L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare la collaborazione tra istituzioni locali e forze dell’ordine, in un’ottica di coordinamento continuo sulle criticità e sulle esigenze delle comunità amministrate.

La disponibilità del Prefetto

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha ribadito la piena disponibilità del CPOSP a collaborare con i nuovi sindaci sulle questioni affrontate e su quelle che emergeranno nel corso del mandato amministrativo.

È stata inoltre espressa l’intenzione di programmare nuovi incontri direttamente nei territori comunali, per approfondire in maniera più dettagliata le problematiche locali.

Un percorso di collaborazione istituzionale

L’iniziativa si inserisce nel quadro del rafforzamento del dialogo tra amministrazioni comunali e strutture dello Stato, con l’obiettivo di garantire una presenza istituzionale coordinata e costante a tutela della sicurezza pubblica nel territorio provinciale.



