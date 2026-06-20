Consiglio provinciale, fuori due marsalesi

Bosco d'Alcamo e Funtanazza, Quinci: “Serve una strategia condivisa per rilanciare la Riserva”

La Riserva naturale orientata di Bosco d’Alcamo deve essere tutelata e valorizzata attraverso una visione complessiva che unisca sicurezza, recupero del patrimonio e valorizzazione ambientale e archeologica. È quanto ha dichiarato il...