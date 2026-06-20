Consiglio provinciale, fuori due marsalesi

Due cambi nel Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Walter Bartolomeo Alagna e Vito Milazzo non sono stati rieletti nei rispettivi Consigli comunali alle amministrative del 24 e 25 maggio e, per questo, decadono automaticamente anche dalla carica di consiglieri provinciali.
Alagna era capogruppo della Democrazia Cristiana nell’aula consiliare “Piersanti Mattarella” di Palazzo del Governo. Milazzo, invece, era vicecapogruppo di Forza Italia.
La surroga è prevista nella seduta del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani convocata dal presidente Salvatore Quinci per martedì mattina.
Dopo la verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità all’assunzione della carica, al posto di Vito Milazzo entrerà Giuseppe Norfo. In sostituzione di Walter Alagna si insedierà invece Salvatore Stuppia.
Sul piano degli equilibri politici, il quadro non dovrebbe subire particolari scosse. Norfo, consigliere comunale di Castellammare del Golfo, è stato eletto nell’ambito di una coalizione civica, ma viene indicato nell’area di Forza Italia.
Stuppia, invece, arriva dall’aula consiliare del Comune di Castelvetrano, sempre in quota Democrazia Cristiana.
I cambi sono quindi legati agli esiti delle ultime amministrative, che hanno prodotto effetti anche sulla composizione del Consiglio provinciale.