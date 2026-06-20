Marsala, più agenti stagionali: la Giunta modifica la destinazione delle multe stradali

20/06/2026 15:00:00

La carenza di organico della Polizia Municipale di Marsala spinge l'amministrazione comunale a rivedere la destinazione di una parte dei proventi derivanti dalle multe stradali. Con una delibera approvata dalla Giunta guidata dalla sindaca Andreana Maria Patti, il Comune ha modificato il piano di utilizzo delle somme previste per il 2026 ai sensi dell'articolo 208 del Codice della Strada.

L'obiettivo dichiarato è rafforzare il personale in servizio attraverso nuove assunzioni stagionali, considerate necessarie per garantire l'operatività del Corpo nelle more del completamento delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato già previste nella programmazione dell'ente.

Come verranno utilizzati i proventi delle sanzioni

La delibera interviene sulla precedente ripartizione approvata a fine 2025 e riguarda una quota di 900 mila euro proveniente dalle contravvenzioni stradali.

Restano confermati gli investimenti destinati alla segnaletica e ai mezzi della Polizia Municipale. In particolare sono previsti 225 mila euro per il miglioramento della segnaletica stradale e della circolazione urbana, 225 mila euro per mezzi tecnici, videosorveglianza, attrezzature e noleggio di veicoli destinati ai servizi di controllo.

La modifica più significativa riguarda invece la quota destinata alla sicurezza stradale e urbana.

Più risorse per le assunzioni stagionali

La Giunta ha deciso di eliminare il precedente stanziamento destinato ai progetti di potenziamento dei servizi di sicurezza urbana e di trasferire quelle somme alle assunzioni stagionali.

Per il 2026 vengono così previsti oltre 360 mila euro tra stipendi, oneri e imposte per l'impiego di personale stagionale nella Polizia Municipale. Rimangono inoltre confermati 30 mila euro per il fondo assistenza e previdenza del personale e 60 mila euro per interventi di manutenzione delle strade comunali e del manto stradale.

Entrate da multe stimate in un milione e mezzo di euro

Secondo le previsioni contenute nell'atto, il Comune di Marsala stima di incassare nel corso del 2026 circa 1,5 milioni di euro dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada. La modifica approvata dalla Giunta non comporta variazioni al bilancio comunale, poiché cambia soltanto la destinazione interna delle somme già previste, senza incidere sul totale delle entrate e delle uscite dell'ente.

La scelta dell'amministrazione

Nella delibera viene evidenziato come la situazione di forte carenza di personale rappresenti un elemento di criticità per il funzionamento del Corpo di Polizia Municipale. Per questo motivo l'amministrazione ha ritenuto prioritario destinare una quota maggiore delle risorse disponibili al reclutamento di agenti stagionali, rinviando invece il finanziamento dei progetti aggiuntivi di potenziamento dei servizi di sicurezza.

Una scelta che punta a garantire una maggiore presenza di personale sul territorio, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza e attività in città.



