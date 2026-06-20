Marsala: lunedì la derattizzazione, ecco cosa c'è da sapere.  Potenziato l'ufficio Carte d'identità

Partirà lunedì prossimo, 22 giugno, la prima fase del servizio di derattizzazione e disinfestazione programmato dal Comune di Marsala, che interesserà diverse aree del centro e dei quartieri popolari.
Interventi tra mattina e notte
Le operazioni di derattizzazione si svolgeranno nelle ore antimeridiane di lunedì 22 giugno, mentre la successiva disinfestazione è prevista in orario notturno, dalle ore 23:00 fino alle 05:00 del giorno seguente.
L’Amministrazione comunale ha diffuso un elenco delle zone interessate e invita i cittadini a prestare massima attenzione durante le operazioni.
Le regole per i residenti
Durante lo svolgimento degli interventi, i residenti sono invitati a collaborare seguendo alcune indicazioni fondamentali:
· chiudere porte e finestre
· non lasciare alimenti, piante aromatiche o indumenti all’esterno
· tenere gli animali domestici al chiuso
· rimuovere tavoli e sedie esterne per le attività commerciali
Un insieme di misure necessarie per garantire l’efficacia e la sicurezza delle operazioni.
Quartieri coinvolti e informazioni utili
Gli interventi interesseranno diverse zone della città, comprese aree del centro storico e quartieri popolari. L’elenco completo delle vie coinvolte è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marsala al seguente link: https://marsala-api.cloud.municipiumapp.it/s3/3885/allegati/interventi-derattizzazione-e-disinfestazione.pdf
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Marsala, ufficio carte d’identità potenziato: più aperture pomeridiane fino al 9 luglio
Novità anche sul fronte dei servizi anagrafici. Il Comune di Marsala ha deciso di ampliare le giornate di ricevimento pomeridiano dell’Ufficio Carte d’Identità, per accelerare il rilascio dei documenti in scadenza.
Più sportelli e tempi più rapidi
Dal 22 giugno e fino al 9 luglio, l’ufficio di via Garibaldi sarà aperto dal lunedì al giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00.
La misura punta a ridurre i tempi di attesa per il rinnovo delle carte d’identità elettroniche e cartacee, soprattutto in vista dell’aumento delle richieste nel periodo estivo.
Orari degli uffici centrali e periferici
La sede centrale di Palazzo Municipale osserverà i seguenti orari:
· Lunedì – Giovedì: 8:30/13:00 e 15:30/17:00
· Venerdì: 8:30/13:00
Restano attivi anche gli uffici anagrafe periferici:
· San Leonardo: martedì e venerdì
· Paolini: lunedì, mercoledì e giovedì
· Strasatti: da lunedì a venerdì