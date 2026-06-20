Castelvetrano, dalla Regione 42mila euro per le spiagge

20/06/2026 07:00:00

Nuove risorse regionali in arrivo per il litorale di Castelvetrano. Il Comune ha ottenuto complessivamente 42mila euro per interventi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale, dell’accessibilità e della fruizione delle spiagge.

Nel dettaglio, 26mila euro sono stati assegnati dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente per la pulizia degli arenili e il miglioramento del demanio marittimo. Ulteriori 16mila euro saranno invece destinati all’acquisto e alla posa di passerelle e strutture per facilitare l’accesso alle spiagge libere alle persone con disabilità.

Gli interventi mirano a rafforzare i servizi lungo la fascia costiera, puntando su decoro urbano, inclusione sociale e valorizzazione turistica del litorale castelvetranese.

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Castelvetrano, 5mila euro alla biblioteca “L. Centonze”

La biblioteca comunale “Leonardo Centonze” di Castelvetrano beneficerà di un contributo di cinquemila euro nell’ambito del riparto regionale destinato alle biblioteche siciliane, finanziato dall’Assessorato regionale ai Beni culturali.

Le risorse fanno parte di uno stanziamento complessivo di 700 mila euro distribuito tra gli istituti bibliotecari dell’Isola. Per la provincia di Trapani la quota complessiva ammonta a 70 mila euro, ripartita tra diversi Comuni.

Il contributo assegnato alla biblioteca castelvetranese sarà destinato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio librario, oltre che all’acquisto di nuove pubblicazioni, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale e i servizi per l’utenza.

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Contributi per la mensa scolastica: al via le domande per il 2025/2026

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi destinati a ridurre i costi della mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia statali del territorio, per l’anno scolastico 2025/2026.

L’iniziativa rientra nel Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (D.Lgs. 65/2017) e prevede un finanziamento complessivo di 57.195 euro, destinato a sostenere le famiglie nelle spese per i ticket mensa dei bambini tra i 3 e i 6 anni.

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti a Castelvetrano con figli iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia pubbliche. Il contributo sarà erogato in misura proporzionale alla spesa sostenuta e in base alle fasce ISEE:

ISEE da 0 a 8.000 euro: fino al 90% della spesa

ISEE da 8.000,01 a 16.000 euro: fino al 70%

ISEE da 16.000,01 a 24.000 euro: fino al 50%

ISEE da 24.000,01 a 36.000 euro: fino al 30%

ISEE oltre 36.000 euro: nessun contributo

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it entro il 31 luglio 2026, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune.

L’avviso completo è consultabile sul portale del Comune di Castelvetrano. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione presso il Sistema delle Piazze – Collegio di Maria, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.



