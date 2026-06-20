Anche il Comune di Petrosino ottiene 50mila euro dalla Regione per le sue spiagge

20/06/2026 14:23:00

Arrivano nuove risorse per le spiagge di Petrosino. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di oltre 50 mila euro che sarà destinato a interventi di valorizzazione e miglioramento del litorale, con particolare attenzione alla pulizia degli arenili, al decoro delle aree costiere e all'accessibilità delle spiagge libere. Il contributo rientra nel programma regionale dedicato ai Comuni costieri siciliani per il potenziamento dei servizi nelle aree balneari pubbliche.

Spiagge più accessibili per tutti

Una parte delle somme finanziate sarà impiegata per acquistare e installare passerelle e altre strutture destinate a facilitare l'accesso al mare delle persone con disabilità.

L'obiettivo è rendere le spiagge di Petrosino sempre più inclusive e fruibili, migliorando i servizi a disposizione sia dei residenti che dei turisti che scelgono il territorio durante la stagione estiva.

Oltre 80 mila euro complessivi per il mare

Il nuovo finanziamento si aggiunge ai circa 30 mila euro già ottenuti dall'amministrazione comunale e utilizzati per le attività di pulizia e manutenzione del litorale.

Complessivamente, le risorse intercettate per la stagione in corso superano così gli 80 mila euro, una cifra che consentirà di rafforzare gli interventi di cura delle spiagge e di migliorare l'accoglienza lungo la costa petrosilena.

«Si tratta di un risultato importante – dichiarano il sindaco Giacomo Anastasi e l'assessore Antonella Pipitone – che conferma il lavoro portato avanti dall'Amministrazione per intercettare risorse aggiuntive attraverso bandi e finanziamenti sovracomunali».

«Ogni contributo ottenuto rappresenta un'opportunità concreta per migliorare i servizi, realizzare interventi utili alla collettività e valorizzare una delle principali risorse del nostro territorio. Vogliamo spiagge sempre più pulite, sicure, accessibili e accoglienti, per la comunità petrosilena e per tutti i visitatori», aggiungono gli amministratori.

Investimento sulla vocazione turistica

Il nuovo finanziamento conferma l'attenzione dell'amministrazione comunale verso il litorale, considerato uno dei principali punti di forza del territorio. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'offerta balneare e rendere le spiagge di Petrosino sempre più attrattive, puntando su servizi, accessibilità e tutela dell'ambiente.



