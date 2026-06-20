Sagra dell'olio, templi e Clementino in concerto: il weekend in provincia di Trapani

20/06/2026 06:00:00

Olio, archeologia, libri, sport e tanta musica: il fine settimana del 20 e 21 giugno in provincia di Trapani è fitto di appuntamenti, quasi tutti gratuiti. Dalla Festa della Nocellara del Belice a Partanna ai pani votivi di Salaparuta, dal triathlon di Mazara del Vallo alla Notte Romantica di Salemi, fino al concerto di Clementino ad Alcamo: ecco una guida, ora per ora, per orientarsi.Per chi vuole programmare la giornata, ecco gli appuntamenti:

Sabato 20 giugno

Ore 9 – Partanna, la Festa della Nocellara del Belice All'ex monastero delle Benedettine prende il via la seconda edizione della Festa della Nocellara del Belice, dedicata alla varietà DOP simbolo dell'agricoltura della Valle del Belice. Si apre con una tavola rotonda sulla valorizzazione della filiera olivicola, con tra gli altri Valeria Borsellino (Università di Palermo), Francesca Varia (Crea), Giuseppe Arezzo (Consorzio Dop Monti Iblei) e Matteo Paladino (Cia Sicilia occidentale). Alle 11 una masterclass sulle qualità dell'olio extravergine delle colline partannesi; alle 19, in piazza Falcone e Borsellino, il cooking show con l'Istituto alberghiero "Virgilio Titone" di Castelvetrano; dalle 21 musica e danze con lo spettacolo "Hit dopo Hit – Notti d'estate".

Ore 9.30 – Alcamo, "Si fa presto a dire impresa" Alla Cittadella dei Giovani, in via Ugo Foscolo 1, CNA Sicilia e CNA Trapani presentano il libro "Si fa presto a dire impresa – La gabbia delle regole", sul peso della burocrazia per artigiani e piccole imprese. Alla tavola rotonda partecipa l'onorevole Maria Elena Boschi, già ministra e capogruppo di Italia Viva alla Camera, con il sindaco Domenico Surdi, i presidenti di CNA Trapani e CNA Sicilia Giuseppe Orlando e Filippo Scivoli e il giornalista de Il Sole 24 Ore Nino Amadore. Ingresso libero.

Ore 15 – Mazara del Vallo, al via il Triathlon Sprint Sul lungomare prende il via il "Triathlon Sprint Mazara 1.0", organizzato dalla A.P.D. Triathlon Mazara con il patrocinio del Comune. Il pomeriggio è dedicato ai più piccoli con il Triathlon kids-youth; la gara principale è domenica. Modifiche alla viabilità sui lungomare Mazzini, Hopps e San Vito e nel sottopasso di via Sac. Gaspare Morello (ordinanza n. 198/2026).

Ore 17 – Marsala, visite guidate al Parco di Lilibeo Con il nuovo calendario estivo, gli archeologi di ArcheOfficina guidano le visite a tre siti urbani: la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini (piazza Sant'Agostino) e l'Ipogeo di Crispia Salvia (via Massimo D'Azeglio 41). Sabato apertura dalle 17 alle 20, con turni alle 17, 18 e 19. Biglietto singolo 5 euro (ridotto 3,50), ticket unico per i tre monumenti 12 euro (ridotto 7). Prenotazione consigliata al 351 4849420 o su www.archeofficina.com.

Ore 17 – Salemi, la Notte Romantica nel borgo Salemi aderisce alla Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia con un programma che attraversa il centro storico dal pomeriggio fino a mezzanotte, sul tema "L'amore per i borghi, i nostri ricordi e la memoria che ci unisce". Si parte alle 17 con le "Vetrine d'Amore"; alle 18.30, in piazza Libertà, l'iniziativa "Nel ricordo di Antonino Messina" con la donazione di un defibrillatore da parte del Rotary Club Salemi. Dalle 21.30 spettacoli e serenate dei "Balconi d'Amore", musei aperti gratuitamente dalle 22 e "Borgo in Musica" con live e dj set dalle 22.30. Chiusura alle 23.55 al Castello Normanno-Svevo con "Brindisi, bacio e canti d'amore".

Ore 18 – Alcamo, "La strada del coraggio" di Buba Bah Alla Biblioteca comunale Sebastiano Bagolino, al Collegio dei Gesuiti, si presenta il primo libro di Buba Bah, racconto autobiografico del viaggio dal Gambia all'Italia. L'autore, oggi mediatore interculturale a Trapani, sarà presente con l'assessore Baldo Mancuso. L'incontro rientra nei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli. Ingresso libero.

Ore 18 – Castelvetrano, "La mantenuta" di Mario Foderà Al Centro Commerciale Belicittà (via Caduti di Nassirya) il quarto e ultimo incontro prima della pausa estiva della rassegna "Al centro della Parola": Mario Foderà presenta "La mantenuta" (Libridine), in dialogo con la giornalista Jana Cardinale. Ingresso gratuito.

Ore 18 – Marsala, Giornata mondiale del Rifugiato Nell'atrio del Palazzo municipale, in via Garibaldi 2, la cooperativa sociale Badia Grande propone "Il senso del coraggio", aperto alla cittadinanza: il percorso sensoriale "Il senso dell'immigrazione", un talk sull'accoglienza e, alle 20, il concerto della Libera Orchestra Popolare Marsala.

Ore 18 – Marsala, Premio Internazionale Mozia alla Laguna dello Stagnone Sull'isola di Mozia la terza edizione del Premio riunisce istituzioni e ospiti attorno alla candidatura dell'isola e della laguna a patrimonio Unesco. Attesi il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il presidente della Regione Renato Schifani; comitato scientifico guidato da Gianni Letta. Tra gli undici premiati, gli "Ambasciatori di Mozia", figurano tra gli altri Annalena Benini, Aldo Cazzullo, Arianna Fontana e Barbara Jatta. La serata, condotta da Incoronata Boccia, andrà in onda in differita domenica 5 luglio su Rai 3.

Ore 18 – Valderice, "Oltremare – Sicilia & Tradizione" Al Lido Valderice la sesta edizione di "Oltremare" tra degustazioni, incontri con i produttori e musica, con un focus sull'economia del mare e sulle eccellenze agroalimentari della Sicilia occidentale. Si parte alle 18 con il dj set di Attilio Lipari; alle 19.30 il talk "Enogastronomia tra cultura e tradizioni" con il sindaco Francesco Stabile e il direttore del GAL Pesca Trapanese Giampiero Cappellino; alle 20 lo show cooking dello chef Francesco Bonomo "I sapori della terra incontrano... il tonno". Tra gli espositori Mare Puro, main sponsor.

Ore 18.30 – Salaparuta, l'Arte dei Pani Votivi All'ex Convento dei Cappuccini, nel Vecchio Centro, l'iniziativa dedicata ai pani cerimoniali legati agli Altari di San Giuseppe. Alle 18.30 l'inaugurazione di un'installazione permanente sulla storia di Salaparuta, alle 19 l'apertura della mostra fotografica, alle 19.30 una degustazione al tramonto dei vini Salaparuta DOC e alle 20 una dimostrazione sui pani di San Giuseppe con il docente Guglielmo Cappadoro. Dalle 20.45 illuminazione artistica e proiezione di un videodocumentario, poi un concerto live dalle 21.30. Ingresso gratuito.

Ore 21 – Castelvetrano, Festival del Mare e del Gusto a Selinunte Al Tempio E del Parco archeologico la terza edizione del festival si apre con il Sergio Cammariere Trio (Giovanna Famulari al violoncello, Daniele Tittarelli al sax). Concerto sold out, posti online esauriti. Dalle 20 piccole degustazioni di prodotti ittici e parco visitabile al tramonto. Organizza il Galp Flag "Il Sole e l'Azzurro".

Ore 22 – Alcamo, il concerto di Clementino In piazza della Repubblica il rapper Clementino è il protagonista della serata musicale dei festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli, patrona di Alcamo. A seguire uno spettacolo di fontane d'acqua e fuoco al Castello dei Conti di Modica. Area riservata alle persone con disabilità davanti al palco: accesso entro le 21, posti limitati.

Domenica 21 giugno

Ore 9 – Mazara del Vallo, la gara del Triathlon Sprint Sul lungomare la gara di rank nazionale del "Triathlon Sprint Mazara 1.0": 750 metri di nuoto davanti a piazza Mokarta, 20 km di bici e 5 km di corsa lungo i lungomare. Attesi oltre 300 atleti. Confermate le modifiche alla viabilità, con divieto di transito dalle 7 alle 13 nelle vie del percorso.

Mattina – Partanna, secondo giorno della Festa della Nocellara La seconda giornata si apre con visite guidate in alcune aziende agricole del territorio. Per tutta la giornata, lungo il centro storico tra corso Vittorio Emanuele e piazza Falcone e Borsellino, restano aperti gli stand dei produttori locali con degustazioni gratuite.

Ore 10 – Marsala, ancora visite al Parco di Lilibeo Doppia apertura domenicale dei tre siti urbani del Parco di Lilibeo: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 20 (turni ogni ora; prezzi e prenotazioni come sabato).

Ore 18 – Misiliscemi, l'ultimo appuntamento di "Bagli Narranti" A Baglio Elena, in via Pietretagliate 27, si chiude la rassegna con Alaa Faraj, autore di "Perché ero ragazzo" (Sellerio), scritto in carcere dopo la traversata del Mediterraneo e una condanna di cui la Corte ha ammesso la revisione. Con lui Alessandra Sciurba, curatrice del libro, e Giorgia Linardi di Sea-Watch; conversa con l'autore la giornalista Jana Cardinale. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Ore 19 – Mazara del Vallo, un anno della chiesa di Santa Gemma Galgani Nella chiesa di via Castelvetrano la parrocchia celebra il primo anniversario della Dedicazione della Chiesa e della Consacrazione dell'Altare con una solenne celebrazione eucaristica. A seguire la festa comunitaria "Arrusti, Mancia e Canta", con momento conviviale e, alle 20.30, l'animazione di Benedetto D'Amico. Per la festa è obbligatoria la prenotazione (Manuela, 348 175 9933).

Ore 21 – Marsala, "Colpi di testa" di Matilde Sciarrino Nel Salone parrocchiale San Giovanni Paolo II di contrada Ciavolo, l'autrice presenta "Colpi di testa" (Algra Editore), in dialogo con l'insegnante Vitalba Galfano. L'iniziativa, promossa dalla comunità parrocchiale, porta gli eventi culturali anche nelle contrade.



