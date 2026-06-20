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Cronaca
20/06/2026 15:36:00

Tre Fontane, il Lido Monnalisa rinasce dopo l’incendio: lavori per riaprire entro l’estate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/1781963026-0-tre-fontane-il-lido-monnalisa-rinasce-dopo-l-incendio-lavori-per-riaprire-entro-l-estate.jpg

 A poche settimane dal violento incendio che ha devastato parte dello storico stabilimento balneare, i lavori di ripristino procedono senza sosta con l'obiettivo di restituire il lido alla comunità e ai turisti nel più breve tempo possibile.

 

La reazione immediata dei fratelli Cudia

Dopo lo sgomento seguito al rogo, che aveva provocato ingenti danni alla struttura, i titolari del lido, la famiglia Cudia, ha scelto di reagire subito. Nessuna resa davanti alle difficoltà, ma un impegno concreto per ricostruire e ripartire.

Fin dai giorni successivi all'incendio sono stati avviati gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle aree colpite e per il recupero delle parti danneggiate.

 

Cantiere aperto e lavori a pieno ritmo

In queste ore il cantiere è particolarmente attivo. Operai e tecnici sono impegnati nelle opere di ripristino che dovranno consentire la riapertura della struttura già nelle prossime settimane, in tempo per la stagione estiva.

L'obiettivo è quello di tornare ad accogliere clienti, famiglie e visitatori che ogni anno scelgono il Monnalisa come punto di riferimento del litorale trefontanese.

 

Un simbolo per Tre Fontane

La ripartenza del lido rappresenta molto più della semplice riapertura di un'attività commerciale. Il Monnalisa è infatti una delle strutture storiche della borgata marinara e un tassello importante dell'offerta turistica locale.

Per questo motivo, la sua rinascita viene guardata con favore anche dagli operatori economici della zona, che vedono nella riapertura un segnale positivo per l'intera economia estiva di Tre Fontane.

 

Dalle ceneri alla ripartenza

Dal cantiere arriva un messaggio chiaro: la volontà di guardare avanti è più forte dei danni provocati dall'incendio. Con lavoro, investimenti e determinazione, la famiglia Cudia punta a restituire alla comunità uno spazio che negli anni è diventato un simbolo delle estati sulla costa belicina.

La sfida è ancora aperta, ma il percorso verso la riapertura è già iniziato. E il Lido Monnalisa prova a trasformare una pagina difficile in una storia di ripartenza e resilienza.

 

 









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