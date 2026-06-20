Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/06/2026 18:05:00

Paura per un nuovo incendio a San Vito lo Capo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/1781971807-0-paura-per-un-nuovo-incendio-a-san-vito-lo-capo.jpg

Paura per l’incendio che questa mattina ha interessato la zona di Piano di Sopra, a San Vito Lo Capo. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dal vento di scirocco, hanno minacciato da vicino alcune abitazioni, senza però coinvolgerle.

 

Le fiamme sono state domate nel giro di poche ore.

 

L’intervento è stato rapido e ha visto impegnate squadre a terra e mezzi aerei scongiurando che il rogo potesse espandersi e minacciare le abitazioni vicine. Sul posto hanno operato gli operai della Forestale, i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione civile dell’associazione Sos Valderice e i mezzi comunali per il supporto idrico.

 

Dall’alto è intervenuto l’elicottero della Forestale “Falco 3”. Da Palermo è decollato anche un secondo elicottero, “Falco 1”, che ha raggiunto la zona per effettuare lanci d’acqua e contribuire allo spegnimento del fronte di fuoco.

 

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati individuati cinque punti di innesco. Un elemento che fa ipotizzare la possibile matrice dolosa dell’incendio, anche se saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire l’origine del rogo.

 

Le fiamme hanno interessato un’area delicata, a ridosso di strade, abitazioni e zone frequentate, in un territorio che in questi giorni vive già la pressione dell’alta stagione turistica. Non più soltanto spiagge e parcheggi pieni, ma anche accessi da liberare, case da proteggere, volontari da coordinare e mezzi aerei da allertare.

 

È il volto più preoccupante degli incendi di interfaccia: roghi che partono dalla vegetazione secca e arrivano fino ai margini delle aree abitate, mettendo a rischio persone, immobili, infrastrutture e attività economiche.

Conclusa la fase di spegnimento, nella zona percorsa dalle fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, per evitare la ripresa di focolai. 









Native | 20/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781861543-0-expert-supernova-marsala-compie-tre-anni-e-accoglie-uno-dei-cinque-apple-corner-d-italia.jpg

Expert Supernova Marsala compie tre anni e accoglie uno dei cinque Apple...

Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...