Favignana piange Michele Sias, morto dopo l’incidente sul lungomare

20/06/2026 16:55:00

Non ce l’ha fatta Michele Sias, il motociclista rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi in un incidente stradale a Favignana. Il giovane era ricoverato a Palermo, dove era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso dopo lo scontro avvenuto sul lungomare, nei pressi dell’hotel Tempo di Mare, in via Frascia.

Secondo una prima ricostruzione, Michele era in sella alla sua moto e percorreva il lungomare Duilio quando si sarebbe scontrato con un minivan che stava uscendo da una struttura ricettiva.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Dopo i primi soccorsi sull’isola, era stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Palermo. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità favignanese, che nei giorni scorsi si era già stretta attorno a Michele e alla sua famiglia con una fiaccolata.

Un momento di silenzio, preghiera e vicinanza, al quale avevano partecipato numerosi cittadini, uniti nella speranza che il giovane potesse superare la battaglia più difficile.

A esprimere il cordoglio della comunità è stato il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto.

“Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa del giovane Michele Sias. A nome mio, dell’amministrazione tutta e dell’intera comunità, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”, scrive il sindaco.

“Favignana si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande tristezza. Riposa in pace”, conclude Pagoto.

La morte di Michele lascia dolore e sgomento sull’isola, dove in tanti avevano seguito con apprensione le sue condizioni dopo l’incidente.



