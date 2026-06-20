Attentato incendiario all’Insonnia di Tre Fontane

20/06/2026 16:34:00

Attentato incendiario questa notte ai danni dell’Insonnia, locale di Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara. Secondo una prima ricostruzione, due persone alle quali non sarebbe stato consentito l’accesso nel locale si sarebbero ripresentate intorno alle 5 del mattino per appiccare il fuoco.

Le fiamme sono state spente rapidamente grazie all’intervento di un’attività vicina, la Boutique del Panino, il cui staff è intervenuto nei primi momenti evitando conseguenze più gravi.

I due presunti responsabili sono stati individuati e arrestati grazie anche alle immagini delle telecamere presenti nella zona di Tre Fontane. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e le Forze dell’Ordine.

Nonostante quanto accaduto, il locale ha annunciato che questa sera sarà regolarmente aperto.

In un post pubblicato sui social, i titolari dell’Insonnia hanno ringraziato “tutti coloro che, con prontezza, professionalità e grande senso di responsabilità” sono stati vicini all’attività in queste ore.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto allo staff della Boutique del Panino, “che ha dimostrato tempestività d’azione, disponibilità e un supporto concreto fin dai primi momenti”.

I titolari hanno ringraziato anche l’Arma dei Carabinieri e le Forze dell’Ordine “per il rapido intervento, l’impegno e la professionalità con cui hanno gestito la situazione, consentendo di individuare in breve tempo i responsabili”, oltre al sindaco e all’amministrazione comunale per la vicinanza manifestata.

“Da sempre crediamo nei valori della legalità, del rispetto delle regole e del lavoro onesto. Continueremo a svolgere il nostro lavoro con trasparenza, sacrificio e dedizione, senza lasciarci intimidire da comportamenti che nulla hanno a che fare con la nostra comunità”, scrivono i titolari.

E ancora: “Tre Fontane è una terra di persone perbene, di lavoratori e di famiglie che ogni giorno contribuiscono con impegno alla crescita del territorio. Non c’è spazio per chi pensa di imporsi con minacce, prepotenza o atti intimidatori”.

La risposta, concludono dall’Insonnia, sarà quella della legalità, dell’unione e del lavoro pulito. “Questa sera saremo regolarmente aperti, pronti ad accogliervi con il sorriso, la serenità e la passione di sempre”.



