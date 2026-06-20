20 Giugno: scontro Trump - Meloni, ondata di calore, bene il Btp Italia Si

20/06/2026 08:01:00

E' il 20 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha raccontato che al G7 Meloni lo avrebbe «implorato» di fare una foto insieme e che lui avrebbe acconsentito solo perché lei gli ha «fatto pena». La premier gli ha risposto sui social: «Io e l’Italia non imploriamo mai»

• È scontro aperto tra Roma e Washington. Il ministro Tajani ha cancellato il suo viaggio in America. Il Business Forum Italia-Usa di lunedì a Miami è stato annullato. I ministri italiani diserteranno il ricevimento per il 4 luglio a Villa Taverna

• Meloni ha lasciato Bruxelles nera di rabbia. Non si è nemmeno posta il problema di incontrare i cronisti. «Certo che sono preoccupata», ha detto, «non credo sia finita qui»

• Israele non ha interrotto le operazioni militari in Libano. Questo, nonostante l’accordo tra Stati Uniti e Iran, nonostante le pressioni americane su Netanyahu e i vari annunci di una tregua imminente tra lo Stato ebraico e Hezbollah



• Parigi ha attribuito la cittadinanza onoraria a tutti i palestinesi

• Elvira Nabiullina, governatrice della Banca centrale russa, è riapparsa in pubblico dopo tre settimane di assenza. «Ho avuto l’influenza»

• Andy Burnham ha vinto le suppletive di Makerfield con il 55 per cento dei voti. Entra così alla Camera dei Comuni. Ora è pronto a sfidare Starmer per la leadership del Partito laburista

• Luigi Pantisano, origini calabresi, questa sera sarà votato capo della Linke. Sarà il primo italiano a diventare capo di un partito tedesco

• Il cardinal Ruini è stato sepolto nel cimitero di Dinazzano, in Emilia, dove riposa la sua famiglia. Ieri un blog tradizionalista ha pubblicato il suo testamento spirituale in cui don Camillo si diceva «a disagio» per alcune decisioni di papa Francesco e chiedeva perdono per aver agito, a volte, «con durezza sostanziale» dietro forme, non sempre, «gentili»

• Alberto Stasi, in affidamento ai servizi sociali, ha deciso di lasciare Garlasco e ha preso in affitto un appartamento nell’hinterland milanese

• L’ondata di calore continua, anzi peggiora: nel fine settimana passeranno da 5 a 8 le città bollino rosso

• Un gruppo di ricercatori dell’università di Padova ha scoperto che Maria Callas perse la voce per colpa di una malattia autoimmune che colpisce la laringe e la muscolatura respiratoria

• Nella famiglia imperiale giapponese ci sono troppi pochi maschi, perciò il governo giapponese vuole riformare le norme per la successione al trono

• A Brescia un nigeriano di 29 anni, con problemi psichici e precedenti per droga, ha cercato di strangolare due bambini che stavano giocando in un parco

• Ai Mondiali ieri il Messico ha battuto la Corea del Sud 1 a 0, gli Usa hanno battuto l’Australia 2 a 0, e la Scozia è stata sconfitta dal Marocco 0 a 1. La prima partita di oggi, finita all’alba italiana, ha visto la vittoria del Brasile di Ancelotti su Haiti per 3 a 0

• Il tennista francese Correntin Moutet è stato multato dall’Atp per aver detto, durante un’intervista post-partita alla Bbc, la parola «fuck» sette volte in meno di un minuto

• Sono morti il produttore statunitense Tay Keith (trovato morto nella sua casa in Tennessee, aveva 29 anni) e l’ex attaccante Igor Protti (stroncato da un cancro, ne aveva 58)



Titoli

Corriere della Sera: Trump attacca, dura risposta di Meloni

la Repubblica: Trump, attacco a Meloni

La Stampa: Trump-Meloni, scontro totale

Il Sole 24 Ore: Il BTp Italia Sì arriva a 8,8 miliardi / Piazza Affari sfonda quota 53 mila

Il Messaggero: Trump, insulto all’Italia

Il Giornale: «L’Italia non implora»

Avvenire: Parole a vanvera

Qn: Attacco di Trump a Meloni: / «Mi hai implorato» «Mai fatto»

Il Fatto: La guerra delle ginocchiere

Libero: Trump è un coglione

La Verità: Stavolta / si è rotta

Il Mattino: Lo schiaffo di Trump all’Italia

il manifesto: Independence day

il Quotidiano del Sud: Trump-Meloni, rottura totale

Domani: Buli e vassalli



