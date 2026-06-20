Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/06/2026 08:01:00

20 Giugno: scontro Trump - Meloni, ondata di calore, bene il Btp Italia Si

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/1781935644-0-20-giugno-scontro-trump-meloni-ondata-di-calore-bene-il-btp-italia-si.jpg

E' il 20 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Trump ha raccontato che al G7 Meloni lo avrebbe «implorato» di fare una foto insieme e che lui avrebbe acconsentito solo perché lei gli ha «fatto pena». La premier gli ha risposto sui social: «Io e l’Italia non imploriamo mai»
• È scontro aperto tra Roma e Washington. Il ministro Tajani ha cancellato il suo viaggio in America. Il Business Forum Italia-Usa di lunedì a Miami è stato annullato. I ministri italiani diserteranno il ricevimento per il 4 luglio a Villa Taverna
• Meloni ha lasciato Bruxelles nera di rabbia. Non si è nemmeno posta il problema di incontrare i cronisti. «Certo che sono preoccupata», ha detto, «non credo sia finita qui»
• Israele non ha interrotto le operazioni militari in Libano. Questo, nonostante l’accordo tra Stati Uniti e Iran, nonostante le pressioni americane su Netanyahu e i vari annunci di una tregua imminente tra lo Stato ebraico e Hezbollah

 


• Parigi ha attribuito la cittadinanza onoraria a tutti i palestinesi
• Elvira Nabiullina, governatrice della Banca centrale russa, è riapparsa in pubblico dopo tre settimane di assenza. «Ho avuto l’influenza»
• Andy Burnham ha vinto le suppletive di Makerfield con il 55 per cento dei voti. Entra così alla Camera dei Comuni. Ora è pronto a sfidare Starmer per la leadership del Partito laburista
• Luigi Pantisano, origini calabresi, questa sera sarà votato capo della Linke. Sarà il primo italiano a diventare capo di un partito tedesco
• Il cardinal Ruini è stato sepolto nel cimitero di Dinazzano, in Emilia, dove riposa la sua famiglia. Ieri un blog tradizionalista ha pubblicato il suo testamento spirituale in cui don Camillo si diceva «a disagio» per alcune decisioni di papa Francesco e chiedeva perdono per aver agito, a volte, «con durezza sostanziale» dietro forme, non sempre, «gentili»
• Alberto Stasi, in affidamento ai servizi sociali, ha deciso di lasciare Garlasco e ha preso in affitto un appartamento nell’hinterland milanese
• L’ondata di calore continua, anzi peggiora: nel fine settimana passeranno da 5 a 8 le città bollino rosso
• Un gruppo di ricercatori dell’università di Padova ha scoperto che Maria Callas perse la voce per colpa di una malattia autoimmune che colpisce la laringe e la muscolatura respiratoria
• Nella famiglia imperiale giapponese ci sono troppi pochi maschi, perciò il governo giapponese vuole riformare le norme per la successione al trono
• A Brescia un nigeriano di 29 anni, con problemi psichici e precedenti per droga, ha cercato di strangolare due bambini che stavano giocando in un parco
• Ai Mondiali ieri il Messico ha battuto la Corea del Sud 1 a 0, gli Usa hanno battuto l’Australia 2 a 0, e la Scozia è stata sconfitta dal Marocco 0 a 1. La prima partita di oggi, finita all’alba italiana, ha visto la vittoria del Brasile di Ancelotti su Haiti per 3 a 0
• Il tennista francese Correntin Moutet è stato multato dall’Atp per aver detto, durante un’intervista post-partita alla Bbc, la parola «fuck» sette volte in meno di un minuto
• Sono morti il produttore statunitense Tay Keith (trovato morto nella sua casa in Tennessee, aveva 29 anni) e l’ex attaccante Igor Protti (stroncato da un cancro, ne aveva 58)

Titoli
Corriere della Sera: Trump attacca, dura risposta di Meloni
la Repubblica: Trump, attacco a Meloni
La Stampa: Trump-Meloni, scontro totale
Il Sole 24 Ore: Il BTp Italia Sì arriva a 8,8 miliardi / Piazza Affari sfonda quota 53 mila
Il Messaggero: Trump, insulto all’Italia
Il Giornale: «L’Italia non implora»
Avvenire: Parole a vanvera
Qn: Attacco di Trump a Meloni: / «Mi hai implorato» «Mai fatto»
Il Fatto: La guerra delle ginocchiere
Libero: Trump è un coglione
La Verità: Stavolta / si è rotta
Il Mattino: Lo schiaffo di Trump all’Italia
il manifesto: Independence day
il Quotidiano del Sud: Trump-Meloni, rottura totale
Domani: Buli e vassalli









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...