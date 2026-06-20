Rilievo, riapre l’ufficio postale: nuovi servizi digitali e passaporti 

20/06/2026 09:05:00

A Rilievo torna pienamente operativo l’ufficio postale di Strada Provinciale Trapani-Marsala.

Dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, la sede ha riaperto al pubblico con spazi rinnovati, nuovi servizi e una maggiore integrazione con la pubblica amministrazione.

L’intervento rientra nel piano nazionale con cui Poste Italiane sta trasformando gli uffici dei piccoli comuni in sportelli polifunzionali, capaci di offrire ai cittadini servizi che fino a poco tempo fa richiedevano spostamenti verso i centri maggiori.

L’ufficio di Rilievo è stato completamente rinnovato sotto il profilo strutturale e funzionale.

La sala destinata all’accoglienza dei clienti è stata dotata di nuovi arredi, percorsi dedicati agli ipovedenti, illuminazione a basso consumo energetico e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale. Tra le novità figura anche uno sportello ribassato per facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e una postazione relazionale con sedute per l’assistenza agli utenti.

Particolarmente rilevante è l’ampliamento dei servizi disponibili.

I cittadini possono già richiedere certificati anagrafici e diversi documenti dell’INPS, tra cui il cedolino pensionistico, la Certificazione Unica e il modello Obis M.

Inoltre, grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è possibile presentare direttamente allo sportello la domanda per il rilascio o il rinnovo del passaporto, evitando il passaggio negli uffici della Questura e scegliendo anche la consegna a domicilio del documento.

Nei prossimi giorni sarà inoltre attivata un’area self-service con un totem automatico che consentirà di richiedere e stampare autonomamente diversi documenti della pubblica amministrazione.

L’ufficio postale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Resta operativo ventiquattr’ore su ventiquattro il Postamat esterno per prelievi e operazioni automatiche.

La riapertura rappresenta un servizio importante per la popolosa frazione di Misiliscemi, che negli ultimi anni ha visto crescere la richiesta di servizi di prossimità. Con il progetto Polis, Poste Italiane punta infatti a rafforzare la presenza nei territori meno centrali, trasformando gli uffici postali in punti di accesso ai servizi pubblici e digitali per cittadini, famiglie e pensionati.



