Marsala, ancora problemi al cimitero: lavandino otturato da una settimana e acqua sulle scale

Cantieri Pnrr, il Comune di Trapani: "Cronoprogrammi rispettati, opere completate entro 2026"

Tutti i cantieri finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza procedono secondo il cronoprogramma e saranno completati entro dicembre 2026. È quanto emerso dalla cabina di regia convocata ieri nella Sala Giunta...