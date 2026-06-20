Marsala, ancora problemi al cimitero: lavandino otturato da una settimana e acqua sulle scale

Ancora disagi al cimitero comunale di Marsala. Da oltre una settimana, secondo la segnalazione di un cittadino, un lavandino sarebbe otturato e l’acqua continuerebbe a fuoriuscire, finendo anche sulle scale.
Una situazione che, oltre al disagio, crea un evidente problema di sicurezza, soprattutto per le persone anziane che frequentano quotidianamente il camposanto.
“Credo che aspettino che qualche anziano si faccia male per sistemarlo”, commenta amaramente un cittadino, denunciando il rischio di cadute.
Il problema riguarda l’acqua che, dal piano superiore, scivolerebbe lungo le scale, rendendo pericoloso il passaggio.
Non è la prima volta che al cimitero di Marsala vengono denunciati disservizi e problemi di manutenzione. In questo caso, però, non si tratta soltanto di decoro, ma di sicurezza per chi visita i propri cari.