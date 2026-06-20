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» Calcio
20/06/2026 09:40:00

Trapani, striscione contro Antonini: “Capaci, Marsala, Bagheria. Basta che vai via!”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/1781941328-0-trapani-striscione-contro-antonini-capaci-marsala-bagheria-basta-che-vai-via.jpg

Nuovo striscione contro Valerio Antonini fuori dallo stadio Provinciale di Trapani. La contestazione dei tifosi granata nei confronti del presidente del Trapani Calcio prosegue e si lega, questa volta, all’ipotesi di giocare le partite casalinghe lontano dalla città.

 

“Capaci, Marsala, Bagheria. Basta che vai via!”, si legge nello striscione apparso all’esterno dello stadio. Un messaggio diretto, che richiama le località indicate o circolate nelle ultime settimane come possibili alternative al Provinciale.

 

L’ultima ipotesi è Marsala. Dopo Capaci, infatti, Antonini ha fatto sapere di avere inviato, tramite i propri legali, una Pec al Marsala 1912 per chiedere la disponibilità a disputare le gare interne del Trapani allo stadio “Nino Lombardo Angotta”.

 

La richiesta arriva nel pieno del braccio di ferro tra il club granata e il Libero Consorzio Comunale di Trapani per l’utilizzo dello stadio Provinciale. Secondo Antonini, nell’ultima riunione tra le parti l’ex Provincia avrebbe avanzato richieste economiche superiori al milione di euro, rispetto ai 580 mila euro originari, riportando sul tavolo anche canoni del 2022.

 

Da Marsala è arrivata una prima apertura. Il presidente del Marsala 1912, Angelo Casa, ha confermato di avere ricevuto e accolto l’istanza del Trapani, in attesa delle eventuali autorizzazioni del Comune di Marsala.

 

Un’ipotesi che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impensabile, vista la storica rivalità sportiva tra le due piazze. Oggi, invece, il trasferimento temporaneo al “Nino Lombardo Angotta” viene indicato come una possibilità concreta, anche se ancora tutta da verificare sul piano tecnico e amministrativo.

Ma tra i tifosi granata il clima resta pesantissimo. La rottura con Antonini è ormai evidente da tempo e quello comparso fuori dal Provinciale non è il primo striscione contro il presidente.

 

Il messaggio di oggi conferma una contestazione che non riguarda solo la questione stadio, ma più in generale il rapporto tra una parte della tifoseria e la gestione del club.

Mentre resta aperto il contenzioso sul Provinciale, il Trapani continua a cercare soluzioni alternative. Ma per i tifosi il punto sembra ormai un altro: non importa dove si giochi, purché Antonini lasci la società.









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