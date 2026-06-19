Giorgia Tumbarello della Canottieri Marsala sul podio dell’Europa Cup ILCA 2026

19/06/2026 16:59:00

Grande soddisfazione per la Società Canottieri Marsala, protagonista all’Europa Cup ILCA 2026 disputata dal 14 al 17 giugno nelle acque di Riva del Garda. La prestigiosa regata internazionale, tra gli appuntamenti più rilevanti della classe ILCA, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Europa.

A distinguersi in modo particolare è stata la giovane velista Giorgia Tumbarello, che ha conquistato un eccellente terzo posto nella categoria femminile, chiudendo inoltre al sesto posto nella classifica generale assoluta. Una prestazione solida e costante che conferma la crescita dell’atleta marsalese nel panorama velico internazionale.

“Sono soddisfatta della mia prestazione – ha dichiarato Giorgia Tumbarello – perché sono riuscita a mantenere una buona costanza nei risultati, nonostante il cambiamento delle condizioni. Ho cercato di adattarmi al meglio sia alle prove con vento forte sia a quelle con aria più leggera, lavorando sulla velocità della barca e sulle scelte tattiche. Il terzo posto femminile e il sesto assoluto rappresentano un importante passo avanti nel mio percorso sportivo”.

Buone prestazioni anche per gli altri atleti della Società Canottieri Marsala. Filippo Noto, tra i più attesi, ha dovuto fare i conti con due squalifiche per partenza anticipata che hanno compromesso il risultato finale, cancellando di fatto due piazzamenti di vertice. Nella classe ILCA 7, Giulio Genna ha concluso al 23° posto.

Nella categoria ILCA 4, buone prove anche per Angelo Rampello, 39° nella categoria Silver, e per Barbara Rizzo, 50ª nella categoria Emerald.

Archiviata questa importante trasferta internazionale, lo sguardo è già rivolto al prossimo grande appuntamento stagionale: i Campionati Mondiali Giovanili, in programma nel mese di agosto in Danimarca, dove saranno impegnati ancora Filippo Noto e Giorgia Tumbarello, pronti a rappresentare nuovamente la Società Canottieri Marsala su uno dei palcoscenici più prestigiosi della vela giovanile mondiale.



