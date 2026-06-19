Custonaci, dal 3 al 5 luglio torna la Festa dei Mari a Baia Cornino

19/06/2026 10:34:00

Baia Cornino si prepara a ospitare la quarta edizione della Festa dei Mari. L’appuntamento è dal 3 al 5 luglio a Custonaci, con tre giorni dedicati al mare, alla cucina, alla musica e al racconto del territorio.

La manifestazione, cresciuta nelle ultime edizioni fino a diventare uno degli eventi estivi più seguiti della costa trapanese, torna con un programma che punta a tenere insieme intrattenimento e contenuti. Non solo degustazioni, quindi, ma anche confronto su pesca, ambiente, turismo ed economia del mare.

Il cuore dell’evento saranno i Cooking Talk, il format che unisce cucina dal vivo e racconto. Chef, ospiti ed esperti dialogheranno attorno al pescato locale, trasformando le preparazioni in un’occasione per parlare di tradizioni marinare, sostenibilità e valorizzazione delle risorse del Mediterraneo.

Accanto alla parte gastronomica ci sarà il programma di spettacoli: performance musicali, comicità, varietà e dj set animeranno le serate a Baia Cornino, che per tre giorni diventerà un villaggio sul mare, aperto a residenti, visitatori e turisti.

La Festa dei Mari manterrà anche una dimensione culturale con il Premio Festa dei Mari, assegnato ogni sera a personalità, realtà e associazioni che si sono distinte nella valorizzazione del mare, della pesca, dell’ambiente e delle tradizioni marinare. Il riconoscimento guarda anche a chi ha dato un contributo alla crescita culturale, sociale e sportiva della comunità.

A fare da cornice sarà Baia Cornino, località inserita nel racconto nazionale de “Il Mare più bello” di Legambiente e Touring Club Italiano. Un contesto che rende l’evento strettamente legato al paesaggio e all’identità marinara di Custonaci.

La direzione artistica è affidata a Vanessa Galipoli, professionista della comunicazione e della progettazione artistica, con esperienza nella conduzione e nella costruzione di format legati a territorio, spettacolo e partecipazione.

Il programma completo sarà disponibile sui canali ufficiali della Festa dei Mari e sul sito della manifestazione.



