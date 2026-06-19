Donna trapanese ottiene l'indennizzo per danni da vaccino Covid-19

19/06/2026 07:38:00

Dopo un percorso durato quasi cinque anni tra visite specialistiche, esami clinici e procedure amministrative, una donna originaria di Trapani ha ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dalla legge per i danni derivanti da vaccinazione.

Protagonista della vicenda è Ivana Mazzarella, residente ad Albano Laziale ma legata alla città di Trapani, dove è conosciuta anche per essere figlia dello storico medico del Trapani Calcio, Giuseppe Mazzarella. Professionista nel settore del fitness e insegnante di Pilates, nel 2021, dopo aver completato il ciclo vaccinale anti Covid-19 con il vaccino Comirnaty di Pfizer, ha iniziato ad accusare una serie di problemi di salute che, nel tempo, hanno portato alla diagnosi di una perimiocardite acuta.

Da allora è iniziato un lungo iter sanitario e legale finalizzato all'accertamento delle cause della patologia. Lo scorso 28 maggio la Commissione Medica Ospedaliera competente ha espresso parere favorevole riconoscendo il nesso causale tra la vaccinazione e gli esiti cardiologici riscontrati. Successivamente, con una comunicazione notificata il 12 giugno, l'Azienda sanitaria di riferimento ha formalmente riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dalla Legge 210 del 1992.

La donna è stata assistita dall'avvocato Andrea Perillo, vicepresidente dell'associazione “Danni Collaterali”, che segue casi analoghi legati a presunti effetti avversi da vaccino.

Nel corso degli ultimi mesi Ivana Mazzarella è stata inoltre ascoltata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19, chiamata a fornire la propria testimonianza sul percorso affrontato.

Pur continuando le cure e i controlli medici, la trapanese accoglie il riconoscimento ottenuto come un passaggio importante della propria vicenda personale. Un risultato che, secondo quanto da lei sostenuto, rappresenta anche un segnale per tutte le persone che ritengono di avere subito conseguenze sanitarie dopo la vaccinazione e che hanno avviato analoghi percorsi di accertamento.



