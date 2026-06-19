Colonscopia con prescrizione errata: interviene l'Asp di Trapani. Ecco cosa è successo...

19/06/2026 07:19:00

Una prescrizione compilata con una classe di priorità non coerente con il quadro clinico ha rischiato di trasformare un esame fondamentale per la prevenzione oncologica in una lunga attesa. È il caso di una paziente della provincia di Trapani che, dopo aver segnalato le difficoltà incontrate nel prenotare una colonscopia, è stata contattata dall'Asp di Trapani. L'azienda sanitaria, ricostruendo la vicenda, ha chiarito che il problema non era legato alla mancanza di disponibilità della prestazione, ma alla classificazione riportata nella ricetta medica.

La signora era in possesso di una prescrizione con classe di priorità D - differita, ma alla luce del quesito diagnostico riportato nella prescrizione, riferito alla positività del sangue occulto nelle feci, la prestazione avrebbe dovuto essere prescritta dal medico di medicina generale con una classe di priorità coerente con il quadro clinico, quindi con la U - urgente o B - breve, in ottemperanza alle indicazioni del manuale Rao.

L’ASP è con immediatezza intervenuta: "Nel corso del contatto, la paziente ha riferito di essere già a conoscenza dell'errore presente nella prescrizione e ha comunicato che il proprio medico curante provvederà ad annullare l'impegnativa errata e a rilasciare una nuova prescrizione con classe di priorità adeguata”.

Con la nuova impegnativa, l’utente potrà recarsi nuovamente presso gli sportelli CUP aziendali per effettuare la prenotazione. Qualora non fosse possibile garantire la prestazione entro i tempi previsti dalla classe di priorità indicata nella prescrizione, sarà attivato il percorso di tutela aziendale, che consente al cittadino di essere preso in carico dall’Azienda per l’individuazione di una soluzione alternativa, nel rispetto dei tempi massimi previsti, ha chiarito l’ASP.

L’Azienda ha poi ricordato che “Per le prestazioni con classe di priorità U e B, l’accesso avviene attraverso il percorso Fast Track e la procedura si attiva direttamente presso gli sportelli CUP. Per le classi di priorità D e P, invece, l’attivazione del percorso di tutela avviene presso gli sportelli URP, sulla base della documentazione rilasciata dal CUP in caso di impossibilità alla prenotazione nei tempi previsti”.

Inoltre va precisato che, come previsto dalle disposizioni operative adottate con delibera dall’ASP, è obbligo degli operatori CUP informare l’utente in merito alla procedura “Prestazioni Garantite – Percorso di Tutela Aziendale” qualora, in presenza di una prescrizione in primo accesso, non sia possibile procedere alla prenotazione della prestazione entro i tempi previsti dalla classe di priorità indicata nella ricetta.

Gli utenti sappiano che tutte le informazioni relative alle modalità di accesso al percorso di tutela sono esposte presso gli sportelli CUP aziendali e sono disponibili anche sul portale istituzionale dell’ASP di Trapani, nella sezione dedicata alle liste di attesa.

L’impegno dell’ASP

L’Azienda garantisce la presa in carico degli utenti e a fornisce risposte appropriate, soprattutto nei casi in cui il quesito diagnostico richiede particolare attenzione clinica. La nota sottolinea che “Con la nuova impegnativa, l'utente potrà recarsi nuovamente presso gli sportelli Cup aziendali per effettuare la prenotazione. Qualora non fosse possibile garantire la prestazione entro i tempi previsti dalla classe di priorità indicata nella prescrizione, sarà attivato il percorso di tutela aziendale, che consente al cittadino di essere preso in carico dall'Azienda per l'individuazione di una soluzione alternativa, nel rispetto dei tempi massimi previsti”.

Appropriatezza prescrittiva

Il caso riporta inoltre l'attenzione sul tema dell'appropriatezza prescrittiva, un aspetto fondamentale nella gestione delle liste d'attesa. La corretta attribuzione delle classi di priorità da parte dei medici di medicina generale non è infatti un mero adempimento burocratico, ma uno strumento che determina i tempi entro cui il paziente deve accedere alle prestazioni sanitarie. Una prescrizione non coerente con il quadro clinico può tradursi in ritardi significativi nell'esecuzione di esami diagnostici, alterando le priorità assistenziali e contribuendo ad aggravare le criticità del sistema. Proprio per questo le linee guida regionali e nazionali prevedono criteri precisi che i medici prescrittori sono chiamati a rispettare per garantire equità e tempestività nelle cure.

Sportello Fast Track

Lo sportello Fast Track dell'ASP di Trapani è un servizio dedicato alla prenotazione di visite ed esami con codice di priorità Urgente (U) e Breve (B), quest’ultimo garantito entro 10 giorni. Sul sito dell’ASP sono indicati tutti gli sportelli CUP della provincia.



