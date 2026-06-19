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» Religioni
19/06/2026 16:04:00

Alcamo, oggi la benedizione della vara restaurata della Madonna dei Miracoli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/alcamo-oggi-la-benedizione-della-vara-restaurata-della-madonna-dei-miracoli-450.jpg

Ad Alcamo entra nel vivo un momento importante dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli. Venerdì 19 giugno, alle 19.30, nella Chiesa Madre, sarà presentata e benedetta la vara lignea restaurata della sacra statua della patrona. Dopo la cerimonia saranno consegnate le tuniche ai caricatori che portano in spalla il simulacro durante la processione.

La benedizione si terrà con don Enzo Santoro, parroco della Basilica Maria SS. Assunta. Alla cerimonia saranno presenti anche il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, e il presidente del Consiglio comunale, Saverio Messana.

Il restauro ha riguardato la vara lignea del simulacro di Maria SS. dei Miracoli e i quattro candelieri annessi. Insieme all’intervento è stato previsto anche l’acquisto delle tuniche per i caricatori. Il lavoro è stato realizzato dalla Congregazione maschile SS. Vergine Maria dei Miracoli di Alcamo, in collaborazione con il Comune.

“La partecipazione dell’amministrazione a questo restauro e al momento di benedizione della vara è proprio in nome della comunità alcamese e della devozione di tutti noi a Maria SS. dei Miracoli”, dichiara il sindaco Domenico Surdi.

La Congregazione maschile SS. Vergine Maria dei Miracoli è una istituzione religiosa di antica fondazione, legata al culto della patrona cittadina. Opera sul territorio comunale senza scopo di lucro e rappresenta un riferimento per la fede locale e per la memoria storica alcamese, promuovendo la tutela della tradizione sociale e religiosa della città.

La cerimonia di oggi prepara uno dei momenti più attesi della festa. I membri della Congregazione parteciperanno alla processione del 21 giugno, portando gli stendardi e la statua di Maria SS. dei Miracoli, simbolo dell’identità religiosa di Alcamo. Per i cittadini l’appuntamento è oggi alle 19.30 in Chiesa Madre; poi i festeggiamenti proseguiranno verso la processione dedicata alla patrona.









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