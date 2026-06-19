A Mazara l'assemblea "Per la gente di mare. La Chiesa in ascolto"

19/06/2026 22:00:00

Giovedì 25 giugno, dalle ore 17.00 alle 18.30, si terrà presso il Palazzo Vescovile di Mazara del Vallo (Piazza della Repubblica n. 6) l’assemblea civile ed ecclesiale dal titolo “Per la gente di mare. La Chiesa di Mazara in ascolto”.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e ascolto dedicato al mondo marittimo, alle sue comunità e alle realtà che operano quotidianamente nel settore del mare, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni civili ed ecclesiastiche.

All’incontro sarà presente S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, che prenderà parte ai lavori e agli interventi previsti nel corso dell’assemblea.

L’evento si inserisce nel percorso di attenzione e vicinanza della Chiesa locale verso le persone che vivono e lavorano in ambito marittimo, un settore centrale per l’economia e l’identità del territorio mazarese. Le associazioni e le organizzazioni sono invitate a diffondere il presente invito ai propri associati e membri, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.



