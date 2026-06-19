Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
19/06/2026 22:00:00

A Mazara l'assemblea "Per la gente di mare. La Chiesa in ascolto"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/a-mazara-l-assemblea-per-la-gente-di-mare-la-chiesa-in-ascolto-450.jpg

Giovedì 25 giugno, dalle ore 17.00 alle 18.30, si terrà presso il Palazzo Vescovile di Mazara del Vallo (Piazza della Repubblica n. 6) l’assemblea civile ed ecclesiale dal titolo “Per la gente di mare. La Chiesa di Mazara in ascolto”.

 

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e ascolto dedicato al mondo marittimo, alle sue comunità e alle realtà che operano quotidianamente nel settore del mare, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni civili ed ecclesiastiche.

 

All’incontro sarà presente S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, che prenderà parte ai lavori e agli interventi previsti nel corso dell’assemblea.

L’evento si inserisce nel percorso di attenzione e vicinanza della Chiesa locale verso le persone che vivono e lavorano in ambito marittimo, un settore centrale per l’economia e l’identità del territorio mazarese. Le associazioni e le organizzazioni sono invitate a diffondere il presente invito ai propri associati e membri, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...