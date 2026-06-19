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Cronaca

» Lotta alla droga
19/06/2026 16:32:00

Spaccia droga nel centro storico di Alcamo: arrestato un giovane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/spaccia-droga-nel-centro-storico-di-alcamo-arrestato-un-giovane-450.jpg

Gli agenti del Commissariato di Alcamo hanno arrestato un giovane, già noto alle forze dell’ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento si inserisce nell'ambito dei controlli intensificati nelle aree del centro storico per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

 

Il controllo in piazza e il ritrovamento della droga

Gli investigatori, lo scorso 30 maggio, impegnati in un servizio in abiti civili, hanno notato il giovane, di origine straniera, mentre si trovava in Piazza della Repubblica insieme ad altri ragazzi. Quando si è allontanato dirigendosi verso Piazza Ciullo, gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Durante la perquisizione personale sono stati trovati due involucri contenenti hashish per un peso complessivo di circa cinque grammi.

 

La perquisizione in casa e il coltello contro gli agenti

A quel punto i poliziotti hanno esteso gli accertamenti all'abitazione del sospettato. All'interno di un borsello nascosto in un armadietto in disuso sono stati rinvenuti altri sei involucri, identici a quelli sequestrati poco prima, contenenti circa 32 grammi di hashish.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il giovane avrebbe tentato di impedire la perquisizione opponendo resistenza agli agenti e brandendo un coltello da cucina. Gli operatori sono riusciti a disarmarlo e a riportare la situazione sotto controllo.

 

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria

L'arresto è stato comunicato alla Procura della Repubblica di Trapani, che ha condiviso l'operato degli investigatori. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Successivamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, durante l'udienza di convalida, ha confermato la legittimità dell'arresto sostituendo però i domiciliari con la misura meno restrittiva dell'obbligo di dimora.

 

Controlli rafforzati nelle zone della movida

L'operazione si aggiunge ad altri interventi effettuati nelle ultime settimane dal Commissariato di Alcamo, che hanno portato all'arresto di altri giovani extracomunitari e al sequestro di diverse sostanze stupefacenti, tra cui hashish, crack e cocaina.

L'attività rientra nel piano di monitoraggio delle aree maggiormente frequentate dai giovani, con l'obiettivo di contrastare lo spaccio e aumentare la sicurezza nel centro cittadino.









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