Egadi: "A Marettimo continuano le attività abusive dei furbetti del noleggio"

Gentile Redazione di Tp24,
il gruppo "Comunicazioni Egadi" desidera portare alla Vostra attenzione una situazione che ci viene segnalata con costanza da numerosi operatori delle Isole Egadi e che riteniamo meriti un approfondimento giornalistico e maggiore attenzione pubblica.
In particolare, ci viene riferita una situazione di criticità all'interno dell'Area Marina Protetta, soprattutto sull'isola di Marettimo, dove, nonostante le numerose segnalazioni inoltrate dal nostro gruppo agli enti e agli organi competenti, i risultati ottenuti appaiono ad oggi insufficienti.
Secondo quanto segnalato da diversi operatori, continuerebbero a verificarsi violazioni da parte di alcuni soggetti che svolgono attività di noleggio e trasporto passeggeri, tra cui presunte irregolarità riguardanti le dotazioni di sicurezza obbligatorie, il superamento del numero massimo di persone trasportabili e altre condotte che metterebbero a rischio sia la tutela dell'ambiente marino sia la sicurezza in mare.
Nonostante le ripetute comunicazioni agli enti preposti, la percezione diffusa tra gli operatori è che tali fenomeni continuino a verificarsi senza adeguati interventi di contrasto.
Si segnala tuttavia che situazioni analoghe non vengono rilevate con la stessa frequenza nelle isole di Favignana e Levanzo, dove desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento agli organi competenti per il lavoro svolto nella tutela delle coste, dell'ambiente marino e della sicurezza della navigazione.
Con questa comunicazione intendiamo richiamare l’attenzione sul fenomeno dell’abusivismo, che continua a penalizzare gli operatori che lavorano nel pieno rispetto delle norme, sostenendo costi, responsabilità e obblighi che dovrebbero essere uguali per tutti.
Vi chiediamo pertanto di valutare la possibilità di dare visibilità a questa problematica e di aiutarci, nei modi che riterrete più opportuni, a far giungere la nostra richiesta di attenzione e intervento alle sedi competenti.
RingraziandoVi per l'attenzione e confidando nella Vostra sensibilità verso temi che riguardano la legalità, la sicurezza e la tutela del territorio, porgiamo cordiali saluti.
Gruppo Comunicazioni Egadi