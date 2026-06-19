Trapani, scontro tra scooter e autocarro in via Virgilio: 21enne in codice rosso

19/06/2026 10:19:00

Brutto incidente stradale questa mattina a Trapani, in via Virgilio, dove un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro tra lo scooter che stava guidando e un autocarro.

La moto è rimasta incastrata sotto il camion, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per liberare l’area e prestare assistenza al ferito. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate.

Secondo una prima ricostruzione, l’autocarro si sarebbe immesso su via Virgilio provenendo da via Senatore Simone Gatto, proprio mentre sopraggiungeva il giovane con lo scooter. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un possibile mancato rispetto della precedenza, elemento che potrebbe aver innescato lo scontro.

Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente ed eventuali responsabilità.



