Trapani, resta grave il 21enne coinvolto nell'incidente di via Virgilio

19/06/2026 16:24:00

Restano molto gravi le condizioni del giovane di 21 anni rimasto coinvolto questa mattina nel violento incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Virgilio e via Sebastiano Tito Marrone, a Trapani.

Il ragazzo è stato trasferito in un ospedale di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I medici continuano a monitorare attentamente il suo quadro clinico.

Il giovane era stato soccorso subito dopo l'impatto e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. I primi accertamenti sanitari avevano evidenziato un grave trauma facciale, lesioni alla spalla destra e il sospetto di una perforazione polmonare.

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter di grossa cilindrata condotto dal 21enne si è scontrato con un autocarro. L'urto è stato particolarmente violento: il mezzo a due ruote è finito incastrato sotto il veicolo pesante.

Secondo una prima ricostruzione, l'autocarro proveniva da via Senatore Simone Gatto e si stava immettendo in via Virgilio quando è sopraggiunto lo scooter. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe il mancato rispetto di una precedenza, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi e coordinato le operazioni di messa in sicurezza dell'area. L'incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione in una delle arterie più trafficate della città.

L'attenzione è ora concentrata sulle condizioni del giovane, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto dello schianto.



