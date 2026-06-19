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Cronaca

» Incidenti
19/06/2026 16:24:00

Trapani, resta grave il 21enne coinvolto nell'incidente di via Virgilio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/trapani-resta-grave-il-21enne-coinvolto-nell-incidente-di-via-virgilio-450.jpg

Restano molto gravi le condizioni del giovane di 21 anni rimasto coinvolto questa mattina nel violento incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Virgilio e via Sebastiano Tito Marrone, a Trapani.

 

Il ragazzo è stato trasferito in un ospedale di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I medici continuano a monitorare attentamente il suo quadro clinico.

 

Il giovane era stato soccorso subito dopo l'impatto e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. I primi accertamenti sanitari avevano evidenziato un grave trauma facciale, lesioni alla spalla destra e il sospetto di una perforazione polmonare.

 

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter di grossa cilindrata condotto dal 21enne si è scontrato con un autocarro. L'urto è stato particolarmente violento: il mezzo a due ruote è finito incastrato sotto il veicolo pesante.

 

Secondo una prima ricostruzione, l'autocarro proveniva da via Senatore Simone Gatto e si stava immettendo in via Virgilio quando è sopraggiunto lo scooter. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe il mancato rispetto di una precedenza, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi e coordinato le operazioni di messa in sicurezza dell'area. L'incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione in una delle arterie più trafficate della città.

L'attenzione è ora concentrata sulle condizioni del giovane, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto dello schianto.









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