Marsala: con "Il senso del Coraggio" si celebra la "Giornata del Rifugiato"

19/06/2026 10:35:00

Marsala si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato 2026 con un programma di iniziative che unisce sport, partecipazione e momenti di confronto sul tema dell’accoglienza. L’evento, dal titolo “Il senso del Coraggio”, è promosso dalla cooperativa sociale Badia Grande, ente gestore del progetto SAI del Comune di Marsala, e si svolgerà tra venerdì 19 e sabato 20 giugno.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno, nella palestra “Fortunato Bellina”, dove dalle 10 si terrà un mini torneo di pallavolo femminile organizzato in collaborazione con la Marsala Volley Project. Un’iniziativa pensata come occasione di incontro e socializzazione tra le beneficiarie accolte nei centri femminili del progetto SAI.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà sabato 20 giugno, dalle 18, nell’atrio del Palazzo Municipale in via Garibaldi. Qui la cittadinanza potrà partecipare a un percorso sensoriale intitolato “Il senso dell’immigrazione”, articolato attraverso postazioni dedicate ai cinque sensi, con l’obiettivo di raccontare in modo esperienziale il tema delle migrazioni.

A seguire si svolgerà un talk show dedicato ai temi dell’integrazione e dell’accoglienza, con la partecipazione di operatori del settore e la testimonianza di chi è impegnato nel salvataggio di vite nel Mediterraneo. La serata proseguirà alle 20 con il concerto della LIBERA Orchestra Popolare Marsala, seguito da un momento conviviale aperto a tutti.

«La Giornata Mondiale del Rifugiato ha un forte valore simbolico – sottolinea la vicepresidente della cooperativa Badia Grande, Greta Margagliotti – soprattutto in un contesto internazionale segnato da conflitti e nuove emergenze migratorie. È importante ricordare che chi affronta viaggi estremi in cerca di salvezza merita dignità e opportunità di riscatto».

Sulla stessa linea anche la coordinatrice dell’area minori, Francesca Strippoli, che evidenzia il ruolo dello sport e del percorso esperienziale: strumenti capaci di favorire incontro e inclusione tra persone di culture diverse.

Per la coordinatrice del progetto SAI Marsala, Anna Maria Ruggirello, il talk show rappresenterà invece «un’occasione di confronto sulle pratiche di accoglienza e sui percorsi di autonomia, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione nel tessuto sociale ed economico del territorio».

A chiudere la manifestazione sarà la musica, con la LIBERA Orchestra Popolare Marsala e la collaborazione di Zak Radio, che seguirà l’evento in diretta.



