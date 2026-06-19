Giornata Mondiale del Rifugiato: da Marsala a Catania, accoglienza, cultura e integrazione

19/06/2026 00:00:00

Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sulle condizioni di milioni di persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni e violenze. Anche in Sicilia sono numerose le iniziative promosse per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione.

Una ricorrenza dedicata ai diritti e alla solidarietà

La Giornata Mondiale del Rifugiato viene celebrata dal 2001, anno del cinquantesimo anniversario della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. L'iniziativa è sostenuta dall'UNHCR e da organizzazioni attive in tutto il mondo per promuovere i valori della protezione internazionale, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani.

In Sicilia, città e associazioni hanno organizzato appuntamenti che coinvolgono istituzioni, enti del terzo settore, operatori dell'accoglienza e cittadini.

Catania, la città dell'incontro

Nel capoluogo etneo il programma è stato organizzato dal Comune di Catania, dalla rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), dal Centro Astalli e da numerose associazioni del territorio.

Tra gli eventi previsti figurano visite ai centri di accoglienza, incontri culturali, presentazioni di libri, cene multietniche, concerti e momenti di confronto pubblico. Particolare attenzione sarà dedicata alle testimonianze dirette dei rifugiati e alle esperienze di integrazione realizzate sul territorio.

Il 20 giugno, giornata centrale delle celebrazioni, Piazza Federico di Svevia ospiterà il "Villaggio dell'Accoglienza", con stand informativi, laboratori, attività culturali e una sfilata interculturale dedicata alle tradizioni dei Paesi d'origine delle comunità presenti in città.

Marsala, sport, inclusione e testimonianze

Anche Marsala aderisce alle celebrazioni con un programma promosso dalla cooperativa sociale Badia Grande, ente gestore del progetto SAI del Comune.

Le iniziative prenderanno il via il 19 giugno con un torneo sportivo organizzato alla palestra "Fortunato Bellina" in collaborazione con l'Asd Marsala Volley Project. Protagoniste saranno le donne accolte nei centri del progetto SAI, in un'attività che punta a favorire socializzazione e dialogo interculturale attraverso lo sport.

Il 20 giugno, nell'atrio del Palazzo Municipale, si svolgerà il percorso sensoriale "Il senso dell'immigrazione", esperienza aperta alla cittadinanza per riflettere sulle sfide e sui percorsi migratori. Seguirà un talk dedicato all'integrazione e ai progetti di inclusione sviluppati nel territorio marsalese, con testimonianze di operatori impegnati nelle attività di soccorso e accoglienza nel Mediterraneo. La serata si concluderà con l'esibizione della Libera Orchestra Popolare di Marsala.

Un messaggio che attraversa l'isola

Le iniziative organizzate in Sicilia puntano a trasformare la Giornata Mondiale del Rifugiato in un'occasione di incontro e conoscenza reciproca, mettendo al centro storie, esperienze e percorsi di integrazione che coinvolgono migliaia di persone.

Dalla Sicilia orientale a quella occidentale, il filo conduttore resta quello della costruzione di comunità inclusive, capaci di riconoscere nell'accoglienza e nella solidarietà un valore condiviso.



