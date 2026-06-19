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Cronaca

» Giudiziaria
19/06/2026 07:47:00

Pedopornografia, chiesti sette anni per un uomo di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/pedopornografia-chiesti-sette-anni-per-un-uomo-di-marsala-450.jpg

Sette anni di carcere sono stati invocati dal pubblico ministero Stefania Tredici per un 22enne marsalese, G.L.C., accusato di produzione di materiale pedopornografico e revenge porn.

 Chiesta anche una multa di 30 mila euro.

 

 Il processo si svolge davanti il Tribunale di Marsala (presidente del collegio giudicante Vito Marcello Saladino, giudici a latere Chiara Vicini e Francesco Paolo Pizzo). I fatti contestati sono del 2024 e la presunta vittima, all’epoca 17enne, aveva una relazione con l’imputato. 

 

La ragazza si è costituita parte civile e ad assisterla è l’avvocato Roberta Anselmi, che nel processo rappresenta, sempre come parte civile, anche il centro antiviolenza “Casa di Venere”. A difendere l’imputato è, invece, l’avvocato Antonella Caruso.

 









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