Mazara incassa dalla Regione trecentotrenta mila euro per il territorio

19/06/2026 15:00:00

La Regione Siciliana ha assegnato al Comune di Mazara 333 mila euro nell'ambito di un finanziamento complessivo da 2,5 milioni di euro destinato a sette grandi enti locali dell'Isola. Le somme serviranno a sostenere interventi di manutenzione e riqualificazione del territorio comunale.

Il contributo è stato disposto con un decreto dell'assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Elisa Ingala, in attuazione della legge di Stabilità regionale 2026. I fondi sono riservati ai Comuni con una superficie superiore a 250 chilometri quadrati, dotati di almeno una frazione e non capoluoghi di provincia o di Città metropolitana.

«Una boccata d'ossigeno per questi enti di grandi dimensioni, sia demografiche che territoriali, per affrontare le difficoltà legate alla gestione di aree particolarmente vaste», ha dichiarato l'assessore Ingala. Le risorse, ha precisato, potranno essere utilizzate esclusivamente per opere di riqualificazione del territorio e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Il riparto è stato effettuato tenendo conto sia della popolazione residente (40%) sia dell'estensione territoriale dei Comuni (60%).

Tra i sette enti beneficiari, il contributo più elevato è andato a Monreale con 440 mila euro, seguito da Gela (408 mila euro), Noto (404 mila), Modica (356 mila), Caltagirone (344 mila), come detto Mazara del Vallo (333 mila) e Ramacca (211 mila euro).

Per Mazara si tratta di una somma che potrà contribuire a finanziare interventi di manutenzione e miglioramento del territorio, in un Comune che, per estensione e complessità gestionale, rientra tra i più grandi della Sicilia. Va bene per Mazara, ma ci si chiede come mai Mazara Sì e Marsala No, il Comune di Marsala, tra l'altro, lo ricordiamo, non ha partecipato al bando per le spiagge e non ha, dunque, ottenuto nessun finanziamento.



