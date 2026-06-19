Marsala: lunedì 22 la disinfestazione in centro e nei quartieri popolari

19/06/2026 08:43:00

Nuovo intervento di igiene urbana a Marsala. L'Amministrazione comunale ha programmato per lunedì 22 giugno una vasta operazione di derattizzazione e disinfestazione che interesserà il centro storico, il centro urbano e diversi quartieri popolari della città.

Le attività saranno eseguite da una ditta specializzata su disposizione del settore Servizi Pubblici Locali, con l'obiettivo di contenere la presenza di roditori e insetti nel periodo estivo.

Il programma prevede l'avvio della derattizzazione nelle ore mattutine, mentre la disinfestazione sarà effettuata nella notte tra lunedì e martedì, a partire dalle ore 23.

Per consentire il regolare svolgimento degli interventi e garantire la sicurezza dei cittadini, il Comune invita i residenti delle aree interessate ad adottare alcune precauzioni. In particolare sarà opportuno tenere chiuse porte e finestre, evitare di lasciare all'esterno alimenti, piante aromatiche e biancheria, oltre a custodire gli animali domestici all'interno delle abitazioni durante le operazioni.

Gli interventi saranno effettuati utilizzando prodotti autorizzati dall'Asp e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria. La ditta incaricata provvederà inoltre a installare lungo le strade interessate apposita segnaletica informativa per avvisare la popolazione delle attività in corso.

L'operazione rientra nel programma periodico di monitoraggio e prevenzione predisposto dal Comune per migliorare le condizioni igienico-sanitarie del territorio e limitare la proliferazione di insetti e roditori durante la stagione più calda.



