Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
19/06/2026 09:05:00

Marsala, arrivano undici vigili stagionali per l'estate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781852961-0-marsala-arrivano-undici-vigili-stagionali-per-l-estate.jpg

Per affrontare la stagione estiva si rafforza il Corpo di Polizia Municipale di Marsala. La Giunta comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti ha approvato l'autorizzazione per l'assunzione di 11 agenti di Polizia Municipale a tempo determinato, destinati a potenziare i servizi di controllo del territorio nei mesi di maggiore afflusso turistico.

 

Più controlli durante l'estate

La decisione nasce dalla necessità di far fronte alla cronica carenza di organico del Comando di Polizia Municipale, aggravata negli anni dai pensionamenti non sostituiti. Nella delibera si evidenzia come le attuali risorse siano insufficienti a garantire in maniera adeguata tutte le attività di competenza della Polizia Locale, dal controllo della viabilità alla sicurezza urbana, fino ai servizi legati agli eventi e alle manifestazioni estive.

L'amministrazione sottolinea inoltre che durante i mesi estivi il territorio marsalese registra un significativo incremento delle presenze turistiche, con conseguente aumento delle esigenze di vigilanza e presidio.

 

Contratti di quattro mesi

Gli 11 agenti saranno assunti per una durata di quattro mesi attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico per agenti di Polizia Municipale approvata nel dicembre 2025. La gestione degli adempimenti amministrativi sarà affidata al Comando della Polizia Municipale e al settore Risorse Umane del Comune.

 

Una misura già prevista nella programmazione comunale

L'assunzione degli stagionali era già stata inserita nella programmazione del fabbisogno del personale e finanziata anche attraverso una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della strada. La previsione di 11 unità per il 2026 era contenuta nel PIAO approvato dall'amministrazione comunale.

Con questo provvedimento il Comune punta a garantire una maggiore presenza degli agenti sul territorio durante il periodo più intenso dell'anno, caratterizzato da eventi, manifestazioni e dall'aumento del traffico nelle zone balneari e nel centro storico.

 









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...