Marsala, arrivano undici vigili stagionali per l'estate

19/06/2026 09:05:00

Per affrontare la stagione estiva si rafforza il Corpo di Polizia Municipale di Marsala. La Giunta comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti ha approvato l'autorizzazione per l'assunzione di 11 agenti di Polizia Municipale a tempo determinato, destinati a potenziare i servizi di controllo del territorio nei mesi di maggiore afflusso turistico.

Più controlli durante l'estate

La decisione nasce dalla necessità di far fronte alla cronica carenza di organico del Comando di Polizia Municipale, aggravata negli anni dai pensionamenti non sostituiti. Nella delibera si evidenzia come le attuali risorse siano insufficienti a garantire in maniera adeguata tutte le attività di competenza della Polizia Locale, dal controllo della viabilità alla sicurezza urbana, fino ai servizi legati agli eventi e alle manifestazioni estive.

L'amministrazione sottolinea inoltre che durante i mesi estivi il territorio marsalese registra un significativo incremento delle presenze turistiche, con conseguente aumento delle esigenze di vigilanza e presidio.

Contratti di quattro mesi

Gli 11 agenti saranno assunti per una durata di quattro mesi attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico per agenti di Polizia Municipale approvata nel dicembre 2025. La gestione degli adempimenti amministrativi sarà affidata al Comando della Polizia Municipale e al settore Risorse Umane del Comune.

Una misura già prevista nella programmazione comunale

L'assunzione degli stagionali era già stata inserita nella programmazione del fabbisogno del personale e finanziata anche attraverso una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della strada. La previsione di 11 unità per il 2026 era contenuta nel PIAO approvato dall'amministrazione comunale.

Con questo provvedimento il Comune punta a garantire una maggiore presenza degli agenti sul territorio durante il periodo più intenso dell'anno, caratterizzato da eventi, manifestazioni e dall'aumento del traffico nelle zone balneari e nel centro storico.



