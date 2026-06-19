Marsala: a San Giovanni un festival di fuochi d'artificio. Ecco quanto costa

Il cielo di Marsala si trasformerà in un palcoscenico di luci e colori per la festa di San Giovanni Battista. Quest'anno il tradizionale spettacolo pirotecnico del 24 giugno sarà infatti una vera competizione tra tre aziende specializzate, chiamate a dare vita a uno show sul Lungomare Boeo.
La Giunta comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti ha approvato l'organizzazione di un festival pirotecnico che prenderà il via alle 22.30 nell'area antistante la Chiesa di San Giovanni Battista e il Parco Archeologico, uno dei luoghi simbolo delle celebrazioni dedicate al compatrono della città.
A contendersi la scena saranno la Sapienza Eventi Sas di Monreale, la Bang Bang Fuochi Artificiali di Trapani e la Pirotecnica Marino di Mazara del Vallo, tre realtà del settore che presenteranno ciascuna un proprio spettacolo di fuochi d'artificio.
Per ogni esibizione il Comune sosterrà una spesa di 3.500 euro, Iva compresa, per un costo complessivo di 10.500 euro destinato all'intera manifestazione.
L'iniziativa punta a rendere ancora più spettacolare uno degli appuntamenti più sentiti dai marsalesi, affiancando alla tradizione religiosa una competizione tra professionisti dell'arte pirotecnica che illuminerà il lungomare cittadino nella notte dedicata a San Giovanni Battista.
Lo spettacolo sarà il momento clou del programma dei festeggiamenti patronali, richiamando cittadini e visitatori lungo il tratto costiero del Parco Archeologico di Capo Boeo.