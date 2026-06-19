Lavori pubblici: circa 3 milioni di euro a Castellammare del Golfo 

19/06/2026 13:10:00

Investimenti per circa 3 milioni di euro, tra opere completate e interventi in corso: l’amministrazione comunale traccia il bilancio dell'attività svolta nel settore dei Lavori Pubblici e sottolinea di "proseguire con determinazione il percorso di riqualificazione urbana, manutenzione delle infrastrutture e potenziamento dei servizi pubblici".

L’amministrazione comunale indica che, tra il 2025 e i primi mesi del 2026, sono stati completati interventi per circa 1 milione e 295 mila euro. Tra questi spicca la riqualificazione della palestra Mimmo Bonanno, finanziata con 1 milione di euro, che ha restituito alla comunità, dopo 8 anni di chiusura, una struttura moderna e funzionale per le attività sportive.

Completati gli interventi di illuminazione sulla SP63 per 150 mila euro e il completamento dell'illuminazione della spiaggia Playa per ulteriori 50 mila euro, così come anche la nuova area giochi di Balata di Baida, realizzata con un investimento di 15 mila euro.

Attenzione dedicata anche al viale Zangara, la cala marina, uno dei luoghi più frequentati da cittadini e turisti, dove sono stati eseguiti lavori di manutenzione e arredo urbano per complessivi 80 mila euro, contribuendo a migliorare il decoro e la fruibilità dell'area.

Parallelamente sono in corso opere per circa 1 milione e 600 mila euro. Tra queste figurano la riqualificazione di via Euclide, importante arteria di accesso alla città, per 150 mila euro, il nuovo impianto di illuminazione del bastione Petrolo per 140 mila euro, la realizzazione della palestra "Angelo Galante", dell'istituto comprensivo Giuseppe Pitrè, per 1 milione di euro, il nuovo parco giochi Baden Powell per 100 mila euro, la manutenzione straordinaria delle strade esterne per 40 mila euro con l'aggiunta del contributo della Protezione Civile per 180 mila euro.

L'Amministrazione guarda inoltre ai prossimi mesi con una programmazione già definita per il 2026. Tra gli interventi prioritari figurano il completamento della messa in sicurezza di via Mortilli e della zona di San Paolo per 230 mila euro, la realizzazione della XX Sezione del cimitero comunale per 1 milione e 250 mila euro, la manutenzione delle strade interne per 300 mila euro, il recupero e la valorizzazione del bastione “Timpa”, per 150 mila euro e la realizzazione delle nuove torri faro dello stadio comunale

«L'importante mole di interventi realizzati e programmati testimonia il lavoro costante dell'amministrazione comunale nel rendere la città sempre più sicura e accogliente- afferma il sindaco Giuseppe Fausto-. Abbiamo portato a termine opere attese da anni, avviato nuovi cantieri strategici e programmato ulteriori investimenti che consentiranno di valorizzare il territorio, migliorare i servizi e rafforzare la sicurezza urbana. C'è ancora tantissimo da fare e continuiamo a lavorare incessantemente al servizio della collettività».

«Il settore Lavori Pubblici è impegnato quotidianamente nel seguire opere strategiche per l'intera comunità- afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Giovanni D'Aguanno-. Dalla viabilità agli impianti sportivi, dall'illuminazione pubblica agli spazi urbani, stiamo intervenendo in diversi ambiti con l'obiettivo di garantire infrastrutture più efficienti, maggiore sicurezza e migliori servizi per cittadini e visitatori. Gli obiettivi fissati per il 2026 confermano la volontà di proseguire lungo questo percorso di crescita e sviluppo. Con oltre 3 milioni di euro tra opere concluse e cantieri attivi e con ulteriori investimenti già programmati per il prossimo anno, l'amministrazione comunale conferma il proprio impegno per una città sempre più efficiente, vivibile e proiettata verso il futuro».



