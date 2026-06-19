Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
19/06/2026 13:10:00

Lavori pubblici: circa 3 milioni di euro a Castellammare del Golfo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781870549-0-lavori-pubblici-circa-3-milioni-di-euro-a-castellammare-del-golfo.jpg

Investimenti per circa 3 milioni di euro, tra opere completate e interventi in corso: l’amministrazione comunale traccia il bilancio dell'attività svolta nel settore dei Lavori Pubblici e sottolinea di "proseguire con determinazione il percorso di riqualificazione urbana, manutenzione delle infrastrutture e potenziamento dei servizi pubblici".

 

L’amministrazione comunale indica che, tra il 2025 e i primi mesi del 2026, sono stati completati interventi per circa 1 milione e 295 mila euro. Tra questi spicca la riqualificazione della palestra Mimmo Bonanno, finanziata con 1 milione di euro, che ha restituito alla comunità, dopo 8 anni di chiusura, una struttura moderna e funzionale per le attività sportive.

Completati gli interventi di illuminazione sulla SP63 per 150 mila euro e il completamento dell'illuminazione della spiaggia Playa per ulteriori 50 mila euro, così come anche la nuova area giochi di Balata di Baida, realizzata con un investimento di 15 mila euro.

 

Attenzione dedicata anche al viale Zangara, la cala marina, uno dei luoghi più frequentati da cittadini e turisti, dove sono stati eseguiti lavori di manutenzione e arredo urbano per complessivi 80 mila euro, contribuendo a migliorare il decoro e la fruibilità dell'area.

 

Parallelamente sono in corso opere per circa 1 milione e 600 mila euro. Tra queste figurano la riqualificazione di via Euclide, importante arteria di accesso alla città, per 150 mila euro, il nuovo impianto di illuminazione del bastione Petrolo per 140 mila euro, la realizzazione della palestra "Angelo Galante", dell'istituto comprensivo Giuseppe Pitrè, per 1 milione di euro, il nuovo parco giochi Baden Powell per 100 mila euro, la manutenzione straordinaria delle strade esterne per 40 mila euro con l'aggiunta del contributo della Protezione Civile per 180 mila euro.

L'Amministrazione guarda inoltre ai prossimi mesi con una programmazione già definita per il 2026. Tra gli interventi prioritari figurano il completamento della messa in sicurezza di via Mortilli e della zona di San Paolo per 230 mila euro, la realizzazione della XX Sezione del cimitero comunale per 1 milione e 250 mila euro, la manutenzione delle strade interne per 300 mila euro, il recupero e la valorizzazione del bastione “Timpa”, per 150 mila euro e la realizzazione delle nuove torri faro dello stadio comunale

 

«L'importante mole di interventi realizzati e programmati testimonia il lavoro costante dell'amministrazione comunale nel rendere la città sempre più sicura e accogliente- afferma il sindaco Giuseppe Fausto-. Abbiamo portato a termine opere attese da anni, avviato nuovi cantieri strategici e programmato ulteriori investimenti che consentiranno di valorizzare il territorio, migliorare i servizi e rafforzare la sicurezza urbana. C'è ancora tantissimo da fare e continuiamo a lavorare incessantemente al servizio della collettività».

 

«Il settore Lavori Pubblici è impegnato quotidianamente nel seguire opere strategiche per l'intera comunità- afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Giovanni D'Aguanno-. Dalla viabilità agli impianti sportivi, dall'illuminazione pubblica agli spazi urbani, stiamo intervenendo in diversi ambiti con l'obiettivo di garantire infrastrutture più efficienti, maggiore sicurezza e migliori servizi per cittadini e visitatori. Gli obiettivi fissati per il 2026 confermano la volontà di proseguire lungo questo percorso di crescita e sviluppo. Con oltre 3 milioni di euro tra opere concluse e cantieri attivi e con ulteriori investimenti già programmati per il prossimo anno, l'amministrazione comunale conferma il proprio impegno per una città sempre più efficiente, vivibile e proiettata verso il futuro».









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...