Mazara si collega con Francesca Albanese per “La luce del risveglio”

19/06/2026 16:06:00

Mazara del Vallo si collega venerdì 19 giugno con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. L’appuntamento è alle 20.30, al Civic Center di corso Vittorio Veneto 201.

L’incontro rientra in una mobilitazione nazionale che coinvolge più di 175 piazze e presidi in tutta Italia. Al centro della serata c’è la presentazione del libro di Albanese, “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero. Un manifesto di resistenza e libertà”.

Il volume affronta la questione palestinese come una lente attraverso cui leggere il presente: guerre, diritti negati, rapporti di forza, responsabilità della comunità internazionale. Albanese, giurista ed esperta di diritto internazionale, porterà il suo punto di vista e il suo rapporto con una terra segnata da occupazione, violenza e oppressione.

La serata comincerà alle 20.45 con l’introduzione del Presidio Stabile di Cagliari per la Palestina. Alle 21 è previsto il collegamento in diretta streaming con Francesca Albanese.

L’iniziativa nazionale è stata lanciata dai presidi quotidiani di Cagliari e Milano. A Mazara del Vallo l’appuntamento è promosso da Moltivolti, dal Centro diocesano Operatori di pace e dalla Consulta comunale dei migranti.

L’incontro sarà un momento di confronto pubblico sulla Palestina, sui diritti umani e sul ruolo delle mobilitazioni civili. Mazara partecipa così a una rete di luoghi che, nella stessa sera, seguiranno l’intervento di Albanese e la presentazione del suo ultimo libro.



