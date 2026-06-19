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Cultura
19/06/2026 09:31:00

Marsala, dal 22 al 24 giugno la festa di San Giovanni Battista al Boeo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781854341-0-marsala-dal-22-al-24-giugno-la-festa-di-san-giovanni-battista-al-boeo.jpg

Marsala celebra San Giovanni Battista nella chiesa al Boeo, uno dei luoghi simbolo della devozione cittadina. Da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno sono in programma tre giornate dedicate al santo, compatrono della città.

La solennità della Nascita di San Giovanni Battista ricorre mercoledì 24 giugno. Le celebrazioni si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni Battista al Boeo, legata a una tradizione religiosa che ogni anno richiama fedeli e cittadini.

Il programma si aprirà lunedì 22 giugno con la Santa Messa delle 18.30. Alle 21 è prevista la serata Candlelight “Le luci di San Giovanni. Fiamme di misericordia”, oratorio per coro, strumenti e voci curato dal maestro Eugenia Sciacca.

La serata coinvolgerà solisti, coro, strumenti e attori. In programma gli interventi musicali di Rosanna Angileri al violino, Vito Parisi al pianoforte e dell’Ensemble vocale Lilybetano. Gli attori saranno Manuela La Torre, Giovanna Busterna e Max Vacante.

Martedì 23 giugno, alle 18.30, sarà celebrata la Messa vigiliare della festa. A seguire è prevista l’Adorazione eucaristica sul tema “Ecco l’Agnello di Dio”, le parole con cui San Giovanni presenta il Cristo.

Mercoledì 24 giugno, giorno della festa, le celebrazioni eucaristiche saranno tre: alle 9.30, alle 11 e alle 18.30. La Messa delle 11 sarà presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella.

Il programma concentra così momenti liturgici e un appuntamento musicale nella chiesa del Boeo, riportando al centro una festa che appartiene alla memoria religiosa e civile di Marsala.









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