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Cultura
19/06/2026 15:55:00

Da Trapani a Roma, "Gli Arazzi per la Pace" sfilano in Campidoglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781879287-0-da-trapani-a-roma-gli-arazzi-per-la-pace-sfilano-in-campidoglio.jpg

“Tessiamo la pace – custodiamo il futuro”. È questo il messaggio che domenica 21 giugno accompagnerà migliaia di donne in Piazza del Campidoglio a Roma, dove saranno esposti gli “Arazzi per la Pace”, opere collettive realizzate negli ultimi mesi in tutta Italia per lanciare un appello contro le guerre e a favore del dialogo tra i popoli.

L'iniziativa, promossa dall'UDI (Unione Donne in Italia) insieme alla rete nazionale “10,100,1000 piazze di donne per la pace”, ha coinvolto donne di ogni età, provenienza e sensibilità culturale. Attraverso tessiture, ricami e manufatti artigianali, è stata costruita una grande trama simbolica che unisce idealmente il Paese da Sud a Nord nel segno della pace.

 

Un progetto nato durante la guerra in Ucraina

Tra le promotrici dell'iniziativa c'è Daniela Dioguardi, originaria di Trapani, già docente, esponente nazionale dell'UDI ed ex parlamentare.

«L'idea nacque nel 2022, poco dopo l'inizio della guerra in Ucraina - racconta Dioguardi -. A Palermo pensammo di creare un presidio per la pace, ma il progetto si allargò rapidamente in tutta Italia. Il tessere richiama la quotidianità delle donne, il loro incontrarsi, condividere esperienze, prendersi cura del presente e del futuro».

Secondo le promotrici, il linguaggio della tessitura rappresenta un modo concreto per costruire relazioni, solidarietà e partecipazione civile, in un momento storico segnato da conflitti internazionali e tensioni geopolitiche.

Anche la provincia di Trapani presente a Roma

Numerosi i presidi siciliani che prenderanno parte alla manifestazione nella capitale. In provincia di Trapani hanno aderito gruppi e associazioni di Buseto Palizzolo, Misiliscemi, Trapani e Castellammare del Golfo, che porteranno i propri arazzi realizzati durante gli incontri organizzati negli ultimi mesi.

Da Castellammare del Golfo partirà una delegazione composta da Mariangela Galante del Circolo Metropolis, Mariella Marraccino del Centro Italiano Femminile, Rossella Barbara, Giusy Barbara e Linda Chiarenza dell'associazione Contaminazioni e Giuseppina Geloso del Coordinamento Donne Cgil Trapani.

 

Un messaggio contro tutte le guerre

L'appuntamento romano vuole essere un momento di mobilitazione civile e culturale per riaffermare il ruolo della società civile nella costruzione della pace. Attraverso gli arazzi, le partecipanti intendono dare visibilità a un messaggio condiviso: promuovere il dialogo, la cooperazione e la tutela delle future generazioni in un contesto internazionale sempre più segnato dai conflitti.

Gli arazzi realizzati nei diversi territori saranno così riuniti in una grande installazione collettiva nel cuore della capitale, trasformando Piazza del Campidoglio in un simbolico spazio di incontro e speranza.









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