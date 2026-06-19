Trapani, incendio sfiora il canile di contrada Cuddia. Tranchida: "Possibile origine dolosa"

19/06/2026 21:47:00

Paura nel tardo pomeriggio di oggi al canile municipale di contrada Cuddia, a Trapani.

Intorno alle 19.30 una segnalazione giunta da un cittadino ha fatto scattare l'allarme: un incendio si stava sviluppando nell'area attorno alla struttura comunale.

Immediata la mobilitazione dell'amministrazione comunale, che ha allertato i Vigili del Fuoco.

Il fuoco sarebbe stato appiccato in un canale interno poco prima che, alle 20, montasse il servizio di guardiania alla struttura municipale.

Le squadre intervenute hanno circoscritto il rogo prima che potesse raggiungere le parti più sensibili dell'impianto.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme hanno interessato la zona perimetrale del canile, arrivando quasi a lambire una porzione della struttura.

A evitare conseguenze peggiori sarebbe stata la recente attività di discerbatura e pulizia antincendio effettuata nell'area meno di quindici giorni fa.

La fascia di rispetto realizzata per la prevenzione degli incendi ha infatti limitato la propagazione del fuoco verso l'interno.

"La nostra paura principale era che l'incendio investisse i box, che sono di legno, e compromettesse anche il materiale e le attrezzature all'interno", ha dichiarato il sindaco, Giacomo Tranchida. "Dalle comunicazioni che ci arrivano sembrerebbe trattarsi di un episodio di natura dolosa e il timore è che il gesto fosse diretto proprio contro il canile. L'amministrazione procederà pertanto con una denuncia contro ignoti".

L'episodio assume un significato particolare perchè il canile di contrada Cuddia è stato realizzato all'interno di un bene confiscato alla mafia e successivamente assegnato al Comune. Una struttura che rappresenta uno dei simboli del riutilizzo sociale dei patrimoni sottratti alla criminalità organizzata.

L'incendio ha messo in allarme l'amministrazione anche perché arriva in una fase delicata per il futuro della struttura comunale.

Dopo anni di attese e rinvii, il Comune sta lavorando all'affidamento della gestione del canile, per il quale era stata già avviata una manifestazione di interesse finalizzata a raccogliere proposte e progetti gestionali. La struttura, al momento, non ospita animali.

Proprio l'assenza di cani all'interno ha evitato che l'incendio potesse trasformarsi in un'emergenza ben più grave.

Negli ultimi giorni, il tema della sicurezza delle strutture che ospitano animali è tornato d'attualità nel Trapanese dopo il rogo che ha interessato l'impianto Sarco di Marsala, dove è stato necessario predisporre misure straordinarie per tutelare decine di cani ospitati nel vicino canile comunale.

Adesso saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause dell'incendio di contrada Cuddia e a verificare l'eventuale matrice dolosa dell'episodio.

Resta però la preoccupazione per un rogo che, se avesse superato la barriera creata dagli interventi di prevenzione, avrebbe potuto compromettere una struttura pubblica sulla quale l'amministrazione punta per rilanciare la gestione del randagismo sul territorio.



