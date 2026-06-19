Movida a Mazara, controlli dei Carabinieri: tre denunciati e due mezzi sequestrati

19/06/2026 12:35:00

Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana a Mazara del Vallo, soprattutto nelle zone del centro cittadino interessate dalla movida e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Il servizio è stato svolto dai militari della Compagnia di Mazara del Vallo, in linea con quanto stabilito dalla Prefettura di Trapani nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dell’attività sono state denunciate tre persone.

Un uomo di 69 anni è stato fermato alla guida di un ciclomotore con patente revocata. Il mezzo è risultato sottoposto a sequestro, privo di assicurazione e revisione. Per l’uomo è scattata la denuncia, anche perché recidivo nel biennio.

Denunciato anche un 28enne, fermato alla guida della propria auto in apparente stato di ubriachezza. Il giovane ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro.

Un 40enne, invece, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari, ed è stato denunciato per evasione.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno effettuato due perquisizioni personali e veicolari, controllato 30 soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione, 48 veicoli e 65 persone.

Sono state elevate 6 sanzioni per violazioni al Codice della strada e sequestrati due veicoli.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto in vista dell’estate e dell’aumento di giovani, turisti e visitatori in città.



