Mazara: appicca il fuoco vicino al Cimitero e viene beccato dalla telecamera "Ekiller"

19/06/2026 16:41:00

Un uomo è stato beccato e denunciato dopo aver provocato un incendio in un'area adiacente al cimitero comunale di Mazara del Vallo. A incastrarlo sono state le immagini registrate da una telecamera mobile del sistema di videosorveglianza cittadino, recentemente potenziato dal Comando di Polizia Municipale.

L'incendio ripreso in diretta

Secondo quanto accertato dagli agenti, l'uomo, mentre transitava in auto, avrebbe lanciato tra le sterpaglie un fazzoletto di carta incendiato con un accendino. Il gesto ha provocato un rogo che si è rapidamente propagato nella vegetazione circostante.

L'incendio è stato successivamente spento grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, evitando conseguenze più gravi in una zona particolarmente sensibile.

Decisive le telecamere Ekiller

Fondamentale per l'identificazione del responsabile è stata una telecamera mobile Ekiller, collegata direttamente alla centrale operativa della Polizia Municipale. Le immagini hanno consentito agli agenti di risalire al veicolo e quindi all'autore del gesto. L'uomo è stato convocato al Comando, identificato e segnalato alla Procura della Repubblica di Marsala. Si tratta di una persona già conosciuta dagli agenti, che in passato era stata sanzionata per abbandono illecito di rifiuti.

Oltre 50 multe per rifiuti abbandonati

L'episodio conferma l'efficacia del sistema di videosorveglianza installato sul territorio comunale. Il sindaco Salvatore Quinci ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Municipale, guidata dal comandante Vincenzo Menfi, sottolineando come i controlli stiano producendo risultati concreti.

Nelle ultime settimane, infatti, sono state elevate oltre 50 sanzioni per abbandono incontrollato di rifiuti. In alcuni casi si è proceduto anche al sequestro dei mezzi utilizzati e alla segnalazione all'autorità giudiziaria quando sono emerse ipotesi di reato.

L'amministrazione comunale ribadisce così la linea dura contro chi deturpa il territorio e mette a rischio l'ambiente e la sicurezza pubblica.



