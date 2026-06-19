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Cronaca
19/06/2026 21:14:00

Marsala, cadono calcinacci da un palazzo a Porticella 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/marsala-cadono-calcinacci-da-un-palazzo-a-porticella-450.jpg

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, a Marsala, per la caduta di calcinacci da un palazzo in via Pellegrino, nella zona di Porticella, accanto al santuario della Madonna della Cava.

 

I pompieri sono arrivati sul posto per verificare le condizioni dell’edificio e mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo.

Per precauzione la zona è stata transennata e la strada è stata chiusa al transito.

 

L’intervento ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti, in una zona molto frequentata del centro storico. Non risultano al momento persone ferite.

La situazione resta sotto controllo, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per verificare le condizioni del prospetto e stabilire eventuali interventi di messa in sicurezza definitiva.



Cronaca | 2026-06-18 13:21:00
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