Marsala, cadono calcinacci da un palazzo a Porticella 

19/06/2026 21:14:00

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, a Marsala, per la caduta di calcinacci da un palazzo in via Pellegrino, nella zona di Porticella, accanto al santuario della Madonna della Cava.

I pompieri sono arrivati sul posto per verificare le condizioni dell’edificio e mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo.

Per precauzione la zona è stata transennata e la strada è stata chiusa al transito.

L’intervento ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti, in una zona molto frequentata del centro storico. Non risultano al momento persone ferite.

La situazione resta sotto controllo, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per verificare le condizioni del prospetto e stabilire eventuali interventi di messa in sicurezza definitiva.



