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Cittadinanza
19/06/2026 10:26:00

Misiliscemi, la Cgil apre una nuova Camera del Lavoro a Rilievo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781854242-0-misiliscemi-la-cgil-apre-una-nuova-camera-del-lavoro-a-rilievo.jpg

Un nuovo presidio sindacale e sociale per il territorio. 

Sarà inaugurata venerdì 19 giugno alle 17.30, la nuova sede della Camera del Lavoro e della Lega Spi Cgil di Rilievo, frazione del Comune di Misiliscemi. 

La nuova sede offrirà servizi di assistenza sindacale, fiscale e previdenziale, diventando un punto di riferimento per lavoratori, pensionati e cittadini che necessitano di supporto nelle pratiche legate al lavoro, alle pensioni e ai diritti sociali.

All'inaugurazione saranno presenti la segretaria generale della Cgil di Trapani, , il segretario generale dello Spi Cgil Trapani, , e la segretaria generale dello Spi Cgil Sicilia, .

"L'obiettivo della Cgil – spiegano Canzoneri e Colomba – è quello di essere sempre più vicini alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini, garantendo una presenza capillare sul territorio e facilitando l'accesso alla tutela dei diritti e ai servizi essenziali".

L'apertura della nuova Camera del Lavoro si inserisce in una strategia di radicamento territoriale che il sindacato sta portando avanti negli ultimi anni, soprattutto nei centri più piccoli e nelle frazioni, dove spesso l'accesso ai servizi richiede spostamenti verso i principali centri urbani della provincia.

La sede di Rilievo entrerà in funzione subito dopo l'inaugurazione e sarà aperta al pubblico il lunedì dalle 16 alle 19 e il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. 

Un servizio che punta a offrire risposte concrete ai bisogni di una comunità in crescita, in un territorio che dopo la nascita del Comune di Misiliscemi continua a rafforzare la propria rete di servizi e presìdi sociali.









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