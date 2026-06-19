Marsala, un'ordinanza chiude il solarium dello Stagnone: è pericoloso!

19/06/2026 15:35:00

Dopo l'articolo di Tp24 sulle condizioni di degrado del solarium dello Stagnone di Marsala, arriva il primo provvedimento ufficiale. La Guardia Costiera di Marsala ha infatti emanato un'ordinanza che vieta l'utilizzo della struttura a causa delle sue precarie condizioni di sicurezza.

Il provvedimento segue la relazione redatta il 12 giugno dal personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo, guidato dal comandante Vito Miceli, dopo una comunicazione del direttore della Riserva Naturale Orientata "Isole dello Stagnone di Marsala". Al centro delle verifiche il secondo solarium situato lungo la litoranea, nei pressi del civico 32/A.

Struttura giudicata pericolosa

Nell'ordinanza si evidenzia che il solarium versa in "precarie condizioni", tali da compromettere sia la funzione della struttura sia la sicurezza dei pedoni e degli utenti del litorale. Per questo motivo è stato disposto il divieto immediato di transito e di qualsiasi attività all'interno dell'area interessata.

La decisione arriva a pochi giorni dall'articolo pubblicato da Tp24, che documentava lo stato di abbandono della struttura, con parti divelte, sporcizia e situazioni potenzialmente pericolose per bagnanti e visitatori, come la mancanza della scaletta di accesso in acqua.

Divieto fino a nuovo ordine

L'ordinanza resterà in vigore fino a quando non saranno eseguiti gli interventi necessari per eliminare i rischi. L'ente gestore della Riserva dovrà provvedere alla recinzione dell'area, alla riparazione della struttura e all'installazione di apposita cartellonistica che informi cittadini e turisti del divieto.

Chi dovesse violare le disposizioni contenute nell'ordinanza potrà incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

Un'area molto frequentata

Il solarium dello Stagnone è uno dei punti più frequentati durante la stagione estiva, specie dalle famiglie con bambini. Proprio per questo motivo il provvedimento della Guardia Costiera punta a prevenire eventuali incidenti in attesa che vengano effettuati gli interventi di messa in sicurezza.



