Futsal: la Virtus Campobello entra nella storia con la promozione in C2

19/06/2026 17:00:00

Una data destinata a rimanere impressa nella memoria sportiva di Campobello di Mazara. La Virtus Campobello 2024 conquista la promozione in Serie C2 di calcio a 5 al termine di una straordinaria finale playoff, superando il Lilibeo con il risultato di 3-1. La Virtus Campobello 2024 è in Serie C2 e il suo nome entra di diritto nella storia dello sport campobellese. A firmare il successo che vale il salto di categoria sono stati M. Stallone, L. Ingoglia e N. Accardo, autori delle reti che hanno permesso ai gialloblù di coronare una stagione lunga, intensa e ricca di emozioni. Un traguardo storico per una società giovane, ma già capace di lasciare un segno indelebile nel panorama sportivo locale.

Al triplice fischio è esplosa la festa della squadra, della dirigenza e dei tanti tifosi presenti, consapevoli di aver assistito a una pagina senza precedenti per il calcio a 5 campobellese. "Abbiamo scritto una pagina di storia per Campobello di Mazara. Per la prima volta una squadra del nostro paese conquista la promozione in Serie C2 e questo è un traguardo che resterà per sempre nella memoria

della nostra comunità, ha dichiarato il Presidente Giuseppe Miccichè al termine dell’incontro. Vorrei che tutti si ricordassero di queste facce, di questi nomi e di questa maglia. Quando in pochi credevano nelle nostre possibilità, noi eravamo lì ad allenarci, a correre, a sudare e a sacrificare tempo ed energie per inseguire un sogno. Dopo nove mesi di lavoro, impegno e determinazione, quell’obiettivo è

diventato realtà".

Una promozione che assume ancora più valore se si considera il percorso della società, giunta soltanto al secondo anno della propria storia sportiva. Un progetto giovane, costruito da zero e chiamato a confrontarsi con un campionato competitivo. "È stato un campionato intenso, fatto di momenti esaltanti ma anche di difficoltà, di complimenti e di critiche. Forse qualcuno dimenticava che questo era soltanto il nostro secondo anno di storia e che avevamo costruito una squadra completamente nuova, con tanti ragazzi che dovevano ancora maturare esperienza. Nonostante tutto, il gruppo non ha mai smesso di credere nel proprio valore, ha sottolineato Miccichè. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale a tutte le aziende che hanno creduto in noi. Il loro sostegno è stato fondamentale e questa promozione appartiene anche a loro. Ci sono stati vicini dal primo giorno e hanno contribuito concretamente alla crescita del nostro progetto. Un pensiero finale è stato rivolto ai giocatori, all’allenatore Minutella, ai dirigenti e tifosi, protagonisti di un percorso culminato con il raggiungimento dell’obiettivo più ambito. Ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto durante questo straordinario percorso. Ognuno di loro ha avuto un ruolo nel raggiungimento di questo risultato. Abbiamo dimostrato che con il lavoro, l’unione e la passione si possono raggiungere traguardi che sembravano impossibili. Oggi festeggiamo una promozione storica, celebriamo una comunità che si è riconosciuta in questo progetto. Abbiamo fatto la storia. E questa storia porta il nome di Campobello di Mazara, ha concluso il Presidente".



