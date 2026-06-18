Mazara, triathlon sui lungomare: le modifiche alla viabilità

18/06/2026 14:53:00

Due giorni di sport e qualche inevitabile cambio alla circolazione sui lungomare di Mazara. Sabato 20 e domenica 21 giugno si svolgerà il “Triathlon Sprint Mazara 1.0”, organizzato dalla società A.P.D. Triathlon Mazara con il patrocinio del Comune.

La manifestazione interesserà Lungomare Giuseppe Mazzini, Lungomare Hopps, Lungomare San Vito e via Sacerdote Gaspare Morello, il sottopasso. In città sono attesi oltre 300 atleti, tra i più competitivi della specialità in ambito regionale e nazionale.

Sabato 20 giugno, dalle 15, spazio ai più piccoli con il Triathlon kids-youth. La segreteria aprirà già dalle 12.30 presso la Pro loco “Ex Alhambra”, in piazza Mokarta. Le partenze delle categorie giovanili proseguiranno nel pomeriggio, con premiazione prevista alle 17.30. Gli orari sono indicativi e potranno variare in base al numero degli iscritti e all’andamento delle gare.

Domenica 21 giugno, dalle 9, si correrà invece la gara di rank nazionale individuale, paratriathlon e staffetta. Il triathlon sprint per élite e adulti prevede distanze dimezzate rispetto all’olimpico: 750 metri di nuoto nel tratto di mare davanti alla scalinata di piazza Mokarta, 20 chilometri in bici sui lungomare Mazzini, Hopps e San Vito con passaggio dal sottopasso, e 5 chilometri di corsa sulla pista ciclabile del lungomare.

Per consentire lo svolgimento delle gare, la Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza n. 198/2026, con divieti temporanei di fermata e transito.

Sabato 20 giugno, dalle 8 alle 19, sarà vietata la fermata sul Lungomare Giuseppe Mazzini, nel tratto compreso tra via Porta SS. Salvatore e Lungomare San Vito/via Salvatore Quasimodo.

Sempre sabato, dalle 13 alle 19, sarà vietato il transito sul Lungomare Giuseppe Mazzini, dallo stesso tratto fino a Lungomare San Vito/via Quasimodo. Stop al passaggio anche in via Mario Rapisardi, via Filippo Castelli e via Valeria, dall’intersezione con via Castiglione fino al Lungomare Mazzini e al Lungomare Hopps.

Domenica 21 giugno, dalle 6 alle 13, scatterà il divieto di fermata sul Lungomare Giuseppe Mazzini, dall’intersezione con via Porta SS. Salvatore fino al Lungomare San Vito, zona Lido Kiki’s.

Dalle 7 alle 13 sarà inoltre vietato il transito sul Lungomare Giuseppe Mazzini, dallo stesso punto fino al Lungomare San Vito-Lido Kiki’s. Il divieto riguarderà anche via Livio Andronico, via Sacerdote Gaspare Morello, via Salvatore Quasimodo, via Mario Rapisardi nel tratto tra via A. Castiglione e Lungomare Mazzini, via Filippo Castelli dallo stesso incrocio al lungomare e via Valeria nel tratto tra via Castiglione e Lungomare Mazzini.

Gli automobilisti dovranno quindi evitare l’area dei lungomare nelle fasce orarie indicate e prestare attenzione alla segnaletica temporanea. Gli organizzatori dovranno presidiare il percorso e informare gli utenti sui divieti e sui percorsi alternativi.



